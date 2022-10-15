學是學非｜火博士被爆要求A0女學生幫忙自慰 反誣衊對方主動勾引

在無綫節目《學是學非》中擔任專家嘉賓，人稱「火博士」的科大化學系講師陳鈞傑（Jason）近日捲入桃色風波，一名女學生Zenobia於個人社交網發長文，大爆與已有女友的火博士的一段情事。其中Zenobia更透露被火博士要求A0（從未拍過拖）兼天主教徒的她為男方自慰及被摸上身，事後反遭火博士誣衊主動勾引，而帖文中亦附有大量事主與火博士的親密合照。

Zenobia表示與火博士在2018年相識，二人因籌備聯校科展而變得熟絡，並指當時：「佢幾乎每晚會喺佢科大嘅Office張梳化攬住我一齊瞓覺」不過，火博士當時已有一個女朋友，而她亦有鐘意的人，故一直當火博士為很親密的朋友。直到2020年9月，Zenobia正式入讀科大後，曾因感情問題在火博士面前大哭，火博士即加以安慰並趁機「行動」，Zenobia描述：「火博士當晚開始伸手入我嘅上半身，開始摸」，而當時她亦無反抗，只係識不停喊。同月，火博士與女朋友亦有拗撬，並找Zenobia哭訴指：「我好愛你，但畀唔到名份你，我唔想再咁樣傷害你呀，愛你所以唔想傷害到你呀。」當中提到的「傷害」，就是火博士要求Zenobia幫他用手自慰，她自稱作為一個A0天主教徒，當時非常害怕，翌日，Zenobia更坐在教堂不停喊，覺得自己好污糟；但當有了第一次後，每次與火博士見面對方都會有同樣要求，為保護自己，Zenobia則留下證據：「所以我連Jason Chan嘅精液DNA、錄音等等乜都有，每次幫完佢都有將時間記低。」Zenobia指每次見面後，火博士都以搵女朋友為由急忙離開，她坦言：「覺得自己好似condom好似香口膠，比人𡁻完鬆。」

2022年9月，火博士開始要求Zenobia幫他口交，同時又做了很多言語或行為上傷害她的事。Zenobia一怒之下，便決定致電給火博士的女朋友。當火博士女友得知後，多次在火博士面前斥罵Zenobia為「八婆」，而Zenobia則反斥：「陳生，係你推我隻手埋去叫我幫你打飛機架喎，你認唔認呀？」火博士當下無言以對，而其女友則奪門而去。Zenobia再爆火博士為𠱁回女朋友，在教友面說出很多大話和誣衊她的說話：「包括1.話我勾引佢、2.話我搶佢張信用卡、3.話我好鍾意佢，一心想拆散佢哋。佢仲同當時在場嘅人講，叫佢哋唔好傳出去，我真係聽到呆咗。」她強調：「佢自己話自己忍唔住，要我幫佢，調返轉頭話我勾引佢？」

Zenobia坦言選擇公開事件，有人會覺得是想挽回自己聲譽，也明白有人會認為是她的錯：「但某程度上其實我都係用緊自己嘅聲譽去承擔、去公開呢件事。有人亦會覺得係我嘅錯，係我冇反抗，係我做第三者抵死。」她自言這一切都只因唔敢反抗一個朋友，但她認為有必要為自己辯護及澄清，指「呢一步係我需要放低呢個人之前，首先要解開到嘅心結」。

香港科技大學（科大）正了解及跟進事件，並已向該學生提供適當輔導；而涉事教職員現正休假，大學已安排其他教職員接替其教學職務。