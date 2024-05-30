學神爸媽Get Set Go｜袁偉豪搞喊3歲小妹妹 老婆張寶兒勒令收口

逢周四、五晚播的《學神爸媽Get Set Go！》，分別邀得「學神爸媽」袁偉豪(Ben)、張寶兒(Bowie)，及「老手爸媽」森美和吳若希(Jinny)，齊齊接受連串育兒挑戰。今晚一集的嘉賓是Ben、Bowie 及Jinny，「個案主角」是3歲小妹妹Yaris。
三位嘉賓的首個任務，要在30分鐘內氹掂Yaris一齊唱歌，並從互動中找出Yaris難湊原因。留鬚及長髮造型的Ben，一出場就嚇親妹妹，就算作狀扮喊亦搏不3歲的Yaris到同情。之後又對著3歲的Yaris狂講大道理：「你唔好誤會以為夾到就係俾你。」一心只想要公仔，唔想聽道理的Yaris，即時淚腺失陷喊到「扯蝦」，Ben即時被震撼：「你放鬆啲先，喊就冇公仔喇！」冇晒符的他對著爆喊的Yaris說：「你行過隔籬房問Bowie姐姐，可唔可以俾呢隻公仔你？」Bowie見狀即時大嗌：「搞錯，掟番個波畀我？幻想到未來係點！」
豬隊友唔俾人喊
登場救亡的Bowie，一出場就溫柔地攬著Yaris連番安慰，豈料就在快要成功一刻，心急豬隊友Ben又出現搞搞震，他先向Yaris說：「快啲問Bowie姐姐可唔可以送(個公仔)俾你喇。」再向Bowie說：「佢想要呀，送俾佢啦！」雖然Ben其實心底一心想實際地「送公仔」氹番Yaris，但由於打斷Bowie原本悉心部署，遭老婆即時勒令封咀：「你唔好嘈住先，你俾佢自己講啦，喊都唔俾人喊！」最終Bowie以一招成功冧掂Yaris不再喊兼平伏情緒，連有7年湊小朋友經驗的Jinny，亦甘拜下風謂：「Bowie將會係非常非常好嘅媽媽！」