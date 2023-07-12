宇多田光出道25周年 本月推出新歌以短髮Look示人

平成歌姬宇多田光憑《First Love》紅遍不同世代，現年40歲的她出道將滿25周年，她早前宣布為漫改電影《王者天下3 命運之炎》獻唱主題曲《GOLD~直至再次相見之日~》，官方今天公開其全新宣傳照及單曲封面，宇多田光以超短髮Look清爽示人，歌曲則定7月28日於各大音樂平台正式上架。

攝影名師操刀

宇多田光今次與日本著名時尚攝影師Takay合作，獲對方操刀拍下令人眼前一亮的新鮮感覺，照片則在倫敦進行拍攝，二人亦曾在去年發生的專輯《BAD MODE》合作。宇多田光在封面身穿的白色服裝由她的造型師小川恭平，以及曾為Sam Smith及Lady Gaga等藝人設計衣服的日本人氣時裝設計師Tomo Koizumi度身訂造，標榜獨特剪裁呈現出歌曲想表達的世界觀。