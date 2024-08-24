宇多田光聯手英國歌手Sam Smith　合唱經典金曲新版本

英國歌手Sam Smith為了慶祝首張專輯《寂寞時分》（In The Lonely Hour）發行10周年，23日驚喜推出與宇多田光合唱代表作〈Stay With Me〉全新版本。

日本史上最成功的音樂人之一

Sam表示自己和〈Stay With Me〉一直有很深厚的連結，不僅很開心看到歌曲在日本取得巨大的成功，自己也很喜歡到日本演出，他表示：「宇多田光的傳奇與成就本身就已經說明了一切。我很驕傲能邀請日本史上最成功的音樂人之一，參與這次〈Stay With Me〉的新版本。」

宇多田光也表示很榮幸能參與此次紀念活動：「這首歌曲中傳遞的脆弱與渴望，觸動了許多人的心弦。能與Sam的原聲一起合唱，並由當時為他錄製的同一位錄音師為我錄音，是一種無法用言語形容的經驗。這感覺就像是蟲洞打開，在那短暫的瞬間，我們穿越時空連結在一起了。」