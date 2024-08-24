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娛樂
2024-08-24 12:15:18

宇多田光聯手英國歌手Sam Smith　合唱經典金曲新版本

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Sam Smith和宇多田光

英國歌手Sam Smith為了慶祝首張專輯《寂寞時分》（In The Lonely Hour）發行10周年，23日驚喜推出與宇多田光合唱代表作〈Stay With Me〉全新版本。

日本史上最成功的音樂人之一

Sam表示自己和〈Stay With Me〉一直有很深厚的連結，不僅很開心看到歌曲在日本取得巨大的成功，自己也很喜歡到日本演出，他表示：「宇多田光的傳奇與成就本身就已經說明了一切。我很驕傲能邀請日本史上最成功的音樂人之一，參與這次〈Stay With Me〉的新版本。」

宇多田光也表示很榮幸能參與此次紀念活動：「這首歌曲中傳遞的脆弱與渴望，觸動了許多人的心弦。能與Sam的原聲一起合唱，並由當時為他錄製的同一位錄音師為我錄音，是一種無法用言語形容的經驗。這感覺就像是蟲洞打開，在那短暫的瞬間，我們穿越時空連結在一起了。」

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41歲歌姬宇多田光首辦港台演唱會。 宇多田光兩場香港演唱會今晚於亞博舉行。 宇多田光香港個唱一連兩晚假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行。 宇多田光香港演唱會昨晚開鑼。 Photo：横山マサト/ Masato Yokoyama 宇多田光香港演唱會昨晚開鑼。Photo：横山マサト/ Masato Yokoyama 宇多田光首次香港演唱會假亞洲國際博覽館舉行。Photo：横山マサト/ Masato Yokoyama 宇多田光為今次港騷特別向香港唱片公司的工作人員請教廣東話。Photo：横山マサト/ Masato Yokoyama

宣布自己為非二元性別者

Sam Smith首張專輯《寂寞時分》中收錄了〈Stay With Me〉、〈I’m Not The Only One〉、〈Lay Me Down〉等經典代表作，專輯於2014年發行後不僅在家鄉英國奪冠，寫下當年銷量最高的首張專輯紀錄外，也讓他以新人之姿在美國創下6百萬張銷量，更一舉奪得4座格林美大獎。

此次《寂寞時分 十周年紀念版》除了換上全新封面、重新調整曲序並加收新曲外，Sam在2019年宣布自己為非二元性別者後，這次也重新灌錄歌曲〈Stay With Me〉，將原先歌詞中的「I’m just a man」改成「baby understand」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

宇多田光為配合精選專輯《SCIENCE FICTION》，獲NHK電視台製作特備節目。 宇多田光最近相當活動，拍攝全新綠茶廣告亦在全日本播出。 宇多田光第四支單曲《Addicted To You》的MV出現香港街景。 宇多田光於1999年由父親宇多田照實陪同到香港，為《Addicted To You》拍攝MV。 宇多田光當時於深夜出現在銅鑼灣鵝頸街市封街拍攝。

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