宇多田光香港演唱會被歌迷感動得眼泛淚光 吳雨霏孖老公拍拖睇騷

宇多田光舉行首次香港演唱會，一連兩場《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》香港站假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行。 宇多田光的香港個唱頭場於晚上8時22分開場，穿上白色套裝的她甫出場即唱初出道作品《time will tell》，宇多田光為今次港騷特別向香港唱片公司的工作人員請教廣東話，在台上盡晒苦練得來的成果，除了唱完每首歌也講「多謝」外，還用廣東話說：「多謝大家今日嚟睇」、「大家好我係宇多田光」及「請大家一齊enjoy到最後」等，更講粵語：「請聽下一首歌。」來介紹昔日單曲《光》。是次香港站歌單跟日本及台北站一樣，宇多田光演繹自己不同年代的作品，當唱出《DISTANCE》混音版時，她叫觀眾企起，接着《traveling》令現場氣氛推上高峰，宇多田光更行出圓形T台跟歌迷拉近距離，還問候：「大家好嗎？」，又脫去白色外衣露出一雙玉手。

全場合唱《First Love》 宇多田光全晚跟fans有不少互動，她稱本來應該每兩年check一次眼，今次卻時隔六年 ，透露剛驗完眼，換了新con可以睇清楚大家，接着就唱出代表作《First Love》，全場亮起手機燈兼大合唱，令宇多田光感動得眼濕濕，吳雨霏及老公洪立熙亦是座上客，兩人剛好坐正伸展的圓形舞台前面，並睇得相當投入，吳雨霏亦陶醉地跟住唱《First Love》。

之後，當唱罷《Beautiful World》，宇多田光重提1999年首度來港拍MV，當年與父母在山頂合照，是她最鍾意的一幅家庭合照，由於日本受颱風吹襲，宇多田光隨團隊提早一日到港，故她形容多了一日dayoff好似禮物般，去了參觀博物館及睇畫展，當然少不了欣賞維港夜景。其後，宇多田光換上彩虹裙登場，她稱好少演唱會講幾乎英文，又自言並不喜歡鍾意慶祝，但今年出道25 周年想跟大家慶祝，感謝大家久等，認為今次香港演出好amazing ，更感動得眼泛淚光。

前特首林鄭月娥捧場 及至Encore，宇多田光換了灰色背心再次站台，大會讓粉絲拍照，唱罷《Electricity》就以經典名曲《Automatic 》作為最後一曲，台上重現MV的黃色梳化，宇多田光臨離場時，最後6度鞠躬謝幕，並承諾說：「See u again！」宇多田光的號召力非同凡響，吸引大批忠實歌迷捧場，當中不乏圈中名人，包括炎明熹、衛蘭、徐濠縈、周子駒等，連前特首林鄭月娥亦是座上客，而吳業坤與日籍太太濱口愛子離場時，就大讚演唱會非常精彩。