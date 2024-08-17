宇多田光香港演唱會｜兩場亞博個唱今晚開鑼 港騷歌單不乏經典金曲

宇多田光相隔25年重臨香港，今天起一連兩晚假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》香港站，令大批忠實歌迷期待一睹這位日本樂壇天后的真正風采。
宇多田光對是次香港行程十分保密，其團隊昨日已抵達香港為兩場個唱作準備，雖然今次是她首次踏上香港舞台，不過早在1999年，宇多田光曾為其第四支單曲《Addicted To You》來港拍MV，而今次終於為香港歌迷大唱金曲，門票早前甫開賣已被搶購一空，而粉絲亦相當關心今次演唱會歌單，據知跟日本場及台灣站一樣，對於今次沒有唱出早期快歌《Movin' on without you》、日劇主題曲《Can You Keep A Secret?》、《Flavor Of Life》及《Prisoner Of Love》等名曲，令部份歌迷大嘆可惜。
《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》
01. time will tell
02. Letters
03. Wait & See 〜リスク〜
04. In My Room⠀⠀⠀⠀
05. 光
06. For You
07. DISTANCE
08. traveling⠀⠀⠀⠀
09. First Love
10. Beautiful World
11. COLORS
12. ぼくはくま
13. Keep Tryin'
14. Kiss & Cry
15. 誰かの願いが叶うころ
16. BADモード
17. あなた
18. 花束を君に
19. 何色でもない花
20. One Last Kiss
21. 君に夢中
22. Electricity
23. Automatic