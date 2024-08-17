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娛樂
2024-08-17 13:25:36

宇多田光香港演唱會｜兩場亞博個唱今晚開鑼 港騷歌單不乏經典金曲

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宇多田光兩場香港演唱會今晚於亞博舉行。

宇多田光兩場香港演唱會今晚於亞博舉行。

宇多田光相隔25年重臨香港，今天起一連兩晚假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》香港站，令大批忠實歌迷期待一睹這位日本樂壇天后的真正風采。

宇多田光對是次香港行程十分保密，其團隊昨日已抵達香港為兩場個唱作準備，雖然今次是她首次踏上香港舞台，不過早在1999年，宇多田光曾為其第四支單曲《Addicted To You》來港拍MV，而今次終於為香港歌迷大唱金曲，門票早前甫開賣已被搶購一空，而粉絲亦相當關心今次演唱會歌單，據知跟日本場及台灣站一樣，對於今次沒有唱出早期快歌《Movin' on without you》、日劇主題曲《Can You Keep A Secret?》、《Flavor Of Life》及《Prisoner Of Love》等名曲，令部份歌迷大嘆可惜。

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宇多田光相隔25年重臨香港

宇多田光相隔25年重臨香港。

HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024

01. time will tell

02. Letters

03. Wait & See 〜リスク〜

04. In My Room⠀⠀⠀⠀

05.

06. For You

07. DISTANCE

08. traveling⠀⠀⠀⠀

09. First Love

10. Beautiful World

11. COLORS

12. ぼくはくま

13. Keep Tryin'

14. Kiss & Cry

15. 誰かの願いが叶うころ

16. BADモード

17. あなた

18. 花束を君に

19. 何色でもない花

20. One Last Kiss

21. 君に夢中

22. Electricity

23. Automatic

宇多田光對是次香港行程十分保密。 宇多田光香港個唱一連兩晚假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行。

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