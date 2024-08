宇多田光香港演唱會｜兩場亞博個唱今晚開鑼 港騷歌單不乏經典金曲

宇多田光相隔25年重臨香港,今天起一連兩晚假亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》香港站,令大批忠實歌迷期待一睹這位日本樂壇天后的真正風采。

宇多田光對是次香港行程十分保密,其團隊昨日已抵達香港為兩場個唱作準備,雖然今次是她首次踏上香港舞台,不過早在1999年,宇多田光曾為其第四支單曲《Addicted To You》來港拍MV,而今次終於為香港歌迷大唱金曲,門票早前甫開賣已被搶購一空,而粉絲亦相當關心今次演唱會歌單,據知跟日本場及台灣站一樣,對於今次沒有唱出早期快歌《Movin' on without you》、日劇主題曲《Can You Keep A Secret?》、《Flavor Of Life》及《Prisoner Of Love》等名曲,令部份歌迷大嘆可惜。