宇多田光香港演唱會｜8月亞博開騷兩場 25年前到訪銅鑼灣封街拍MV

日本樂壇天后宇多田光出道25年首次舉辦香港演唱會，早前消息一出，即讓苦等多年的香港歌迷大呼期待。宇多田光今年將展開巡迴演唱會《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》，更是其出道25年來首度走訪亞洲其他地區，將於8月到香港和台北開唱，香港站鐵定8月17至18日一連兩天假座亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行，主辦單位英皇娛樂今日宣布購票詳情，優先購票的抽籤活動將於4月22至23日接受登記，於4月25日公布結果，中籤幸運兒可在4月29日優先購票，而公開發售日期則定於5月8日。宇多田光來港前，台灣個唱則定於8月10及11日台北小巨蛋開騷兩場。

陳慧琳翻唱《Automatic》 宇多田光憑獨特唱腔迷眾萬千歌迷，多年來締造多首經典金曲，絕對屬平成年代最具代表性歌姬；1998年12月，宇多田光發行日語出道單曲《Automatic》一炮而紅，旋即在亞洲大熱，更被陳慧琳(Kelly)翻唱成華語版本《情不自禁》。翌年3月，宇多田光推出首張專輯《First Love》，不僅同名歌曲被起用成日劇《魔女之條件》主題曲風靡各地觀眾，該大碟更在日本創下765萬張銷量，至今仍屬全日本史上最暢銷專輯，全球總銷量多約1千萬張，同時為香港史上銷量最高的日語專輯。

《First Love》再次大熱 2022年末，Netflix將宇多田光的歌曲創作純愛日劇《First Love 初戀》，使兩首金曲《First Love》和《初戀》在全亞洲再度翻Hit，《First Love》更逆襲亞洲各地串流平台流行榜，宇多田光亦在社交平台回覆：「沒想到我15歲時創作的歌曲居然會在24年後重回排行榜。」還為她吸納了大批新世代歌迷。本月，宇多田光推出首張個人精選輯輯《SCIENCE FICTION》，以雙碟形式收錄共26首作品，亦有新歌《Electricity》滿足歌迷。至於睽違六年的日本巡迴演唱會，宇多田光驚喜加碼加開海外場次，分別到台北與香港演出，引爆熱話。雖然今次是宇多田光的首次香港個唱，但早在1999年，她曾為第四支單曲《Addicted To You》來港拍MV，當時拍攝隊在銅鑼灣鵝頸街市取景，於深夜封街拍攝一班年青人的踏單車場面，宇多田光在充滿地道特色的街頭遊單車河，時隔25年，天后終於重臨香江，還首登香港舞台大唱金曲。