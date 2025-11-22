宇多田光25周年紀念演唱會 下月香港戲院大銀幕獻映

日本平成歌姬宇多田光為慶祝出道25周年，其睽違六年的巡迴演唱會「SCIENCE FICTION TOUR 2024」之影像作品確定將於下月（12月5日）在香港戲院盛大獻映。這部作品將完整記錄巡演於橫濱K-Arena最終場的盛大演出，帶領香港樂迷重溫感動與震撼。

9名師參與拍攝

宇多田光去年展開「SCIENCE FICTION TOUR 2024」巡演極具里程碑意義，不僅橫跨日本七大城市，更首度將舞台延伸至台北與香港，總計九地18場演出，成功吸引近25萬名觀眾入場，再次鞏固了她作為時代象徵的傳奇地位。宇多田光巡演邀請了9名攝影師拍照，計有木村和平、鈴木親、細倉真弓、川內倫子、森山大道、Takashi Homma、野口里佳，以及拍攝台北場的台灣藝術家John Yuyi（江宥儀）和香港場的Wing Shya（夏永康），以「窺視」、「斷片」、「身體性」、「溢光」、「關係性」、「自我投射」、「萬花筒」、「同步性」、「存在」等主題，捕捉屬於宇多田光的9種舞台瞬間。



至於演唱會影像作品將於香港MCL戲院獨家上映，以5.1聲道環繞音效完整呈現巡演的橫濱K-Arena最終場，讓觀眾無需遠赴日本，即可透過大銀幕感受最極致的聲光效果與舞台魅力，彷彿置身演唱會現場。另外，購票觀眾可獲贈限量特典「插畫熊貼紙」，極具收藏價值，廣大樂迷務必把握機會，在大銀幕上重溫宇多田光出道25年最輝煌的舞台風采！