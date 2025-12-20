守誠者｜任達華完美人設獲封「全劇最Man男人」 與李麗珍相隔25年再續前緣演夫妻

由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的劇集《守誠者》，逢周一至周五晚8點半翡翠台播映，演員陣容包括陳小春、任達華、李治廷、韓雪、何潤東、熊黛林、李麗珍、黃嘉樂、張國強等，前晚（18日）一集劇情提及，何浩俊（陳小春飾）帶領Car 3隊員執行任務期間，意外發生煤氣罐爆炸事件，導致一名隊員受傷，何浩俊被懷疑指揮失當；Car 3隊員為要逐個單獨與高層會面講述當時情況感到擔憂，棠哥趙紹棠（任達華飾）見狀即主動安撫，並鼓勵他們說出眼見事實：「唔駛特別偏幫，唔駛特別維護，亦都唔需要講大話，有啲咩咪等大Sir去判斷咯」、「我哋坐埋一架車，就要有Team Spirit…每次執勤嘅時候，我哋都要將背脊交畀隊友，所以一定要相信隊友！」有智慧得來相當貼地，完全是「好Teammate標準人設」。

華哥難忘珍妹顏值 其實華哥角色每次出場都必定帶來無限「暖意」，作為Car 3最資深隊員，華哥無論辦事能力及親和力均屬一流，眼見何Sir的「空降」身份為團隊帶來磨擦，華哥即擔起「和事佬」功能排難解紛，並一直致力解開邵子俊（李治廷飾）與何Sir之間的心結。在公，華哥角色是團員的「可靠開心果」；在私，華哥是不折不扣的好老公，對患了阿茲海默症的老婆紅姐（李麗珍飾）照顧得無微不至。面對紅姐對於自己記憶力逐漸衰退感到自責，棠哥不但不感到焦躁和吃力，還會扮作是自己的過失、免卻紅姐難堪，相當體貼。棠哥的體貼人設，加上華哥「溫暖力爆燈」的聲線及表情，網民無不感到動容，大讚：「全劇最Man男人」、「絕世好老公」。這次是任達華和李麗珍相隔25年再度合作拍劇飾演夫妻，絕對可以「再續前緣」形容。任達華之前受訪時曾表示，對再度和珍妹合作感到相當期待，還大讚珍妹靚靚：「我同珍妹都成廿年冇合作，上一次合作佢都係做我嘅靚靚老婆。」

滕麗名驚喜亮相 任達華在劇中飾演衝鋒隊Car 3車長棠哥，劇情曾提及棠哥在劇中年青時曾是一名赫赫有名的賽車手，但多年來甘於平凡，只擔任衝鋒隊車長，背後有什麼不為人知的故事？另外，滕麗名亦有份客串，在《守誠者》中驚喜亮相，飾演女警梁婉婷（湯加文飾）的母親。滕麗名一直擔心婉婷參與衝鋒隊行動會有危險，希望她轉做文職：「我唔理，我得一個女，你上司都唔會咁不近人情」。有網民憑這番話勾起昔日經典劇集《陀槍師姐》的回憶。事關當年滕麗名在《陀槍師姐》中，飾演女警陳三元，被《陀槍》劇中的母親二妹姐（朱咪咪飾）相勸轉做文職。今次在《守誠者》中，滕麗名「二妹姐」上身，緊張勸女兒轉做文職，勾起大家當年《陀槍師姐》的回憶，大呼「回憶返晒嚟」！