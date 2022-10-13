安哥同學會｜入行25年袁偉豪婚後多閒言閒語 感激老婆張寶兒低潮時給予支持

唔經唔覺袁偉豪已經入咗行25年，日前佢接受港台節目《安哥同學會》訪問，期間仲提及入行經過、婚後多閒言閒語等等。

現年41歲嘅袁偉豪，今年就係佢入行第25年。佢喺1997年參加《YES!》校花校草選舉而入行，佢指當年參加係一個緣份，因為當年佢要重讀中三，喺溫書時睇《YES!》並留意到校花校草選舉嘅冠軍得主可以有5千蚊獎金及1萬蚊服裝禮券，而提名人都有3千蚊現金獎，所以佢就喺細妹建議下參加，最終成功獲得冠軍。雖然佢當時只有16歲仲讀緊書，不過佢有個uncle喺唱片公司返工，所以就邀請佢簽約入行，成為黎瑞恩嘅小師弟。

曾對導演冇大冇細

之後，袁偉豪出演維他奶廣告，之後仲被選中與謝霆鋒及吳彥祖等人拍攝電影《新古惑仔之少年激鬥篇》，佢喺劇中飾演巢皮一角，戲份唔算多，同時亦未能令佢爆紅。袁偉豪就話自己年輕時雖然幾鐘意唱歌，不過唔係太有表演慾，而佢當時亦試過年紀太細，口沒遮攔對導演冇大冇細。袁偉豪憶述佢曾拍攝劉偉強導演嘅《古惑仔之少年激鬥篇》，當時拍攝日程相當緊密，所以大家都非常心急，而佢竟然走去拍導演嘅膊頭話：「導演，唔好嬲啦！」，之後導演就笑咗一笑及鬧佢一句「衰仔」。袁偉豪指當時細路仔唔識世界，如果係而家嘅話佢唔會同導演咁樣講嘢，而係會諗辦法去幫助拍攝。

拒絕屋企人提議考空少

至於點解會去選香港先生，袁偉豪就話25歲嗰年（加入TVB前一年），佢淨係會喺屋企剪片、睇MV同電影，所以屋企人都有提議佢去投考空少，不過佢就仲想等待一個機會。結果一年後，佢就去咗參加2007年度嘅TVB香港先生選舉，並以大熱姿態獲得冠軍。喺加入TVB後，佢拍過好多唔同嘅電視劇，一步一步成為當家小生之一，而佢亦覺得每一個角色都好有創造力，佢亦問心無愧。不過佢就對自己嘅歌唱事業唔太滿意，因為2019年簽唱片公司至今，佢都係得兩首派台歌，佢亦表示希望自己可以成為一位創作歌手。

袁偉豪仲話一直希望可以喺幕前幕後工作及人際關係上做到最好，不過佢就話可能有時唔夠瞓，所以EQ低咗，搞到喺言行上比較率直。而佢本身亦唔係一個好識用花言巧語去表達自己及同人交流嘅人，佢只係想唔轉彎抹角，想可以直接咁表達事件，所以可能導致觀眾及網民對佢嘅印象麻麻。

常同老婆講「I Love You」

而關於外間對佢嘅聲音，袁偉豪就表示自己係藝人，好多嘢都係身不由己，因為除咗佢自己本身，佢仲要同好多單位合作，先成就到大家睇到嘅娛樂新聞。佢就話唔係話刻意去製造新聞，只係工作上各有所需，人哋有人哋寫、而佢有佢自己，不過偶爾都會覺得氣餒。

佢仲話與張寶兒結婚後，多咗好多閒言閒語，佢辛苦經營自己嘅工作，亦喺人生上作出選擇，搵到自己適合嘅人去建立家庭，喺感情及心靈上得到依靠，不過喺佢前年結婚後多咗好多閒言閒語，令佢感到有點兒灰心。不過佢亦透露自己喺屋企會做家務，而佢哋兩公婆嘅相處之道，佢就話多咗同老婆講「I Love You」，而佢亦好多謝老婆喺佢低潮時支持佢，亦有同老婆講佢係好好嘅朋友、好好嘅靈魂伴侶及好好嘅太太，希望下一世都可以拖住佢一齊行。

坦言好多報道都不真確

主持人陳圖安就為佢打氣，並話只要問心無愧就可以，不過袁偉豪就話而家互聯網發展好快，每日嘅資訊及報道都會被存檔，而當中有好多報道同事情都唔係真，如果有潛在工作客戶想了解佢，只要上網搜尋佢嘅資料，嗰啲唔係真嘅資料都會留喺佢嘅檔案入面，咁佢亦可能去澄清所有嘢。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載