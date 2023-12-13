安妮夏菲維指《Barbie芭比》原本由她演 讚瑪歌羅比幸運成全球票房冠軍 (有片)

安妮夏菲維(Anne Hathaway)昨日出現由Josh Horowitz主持的節目《Happy Sad Confused》接受訪問，她稱原本是電影《Barbie芭比》的主角。其實早在2017年，就有報道指安妮正在洽談演出《Barbie芭比》。

安妮表示，如果由她演《Barbie芭比》，應該無法像瑪歌羅比(Margot Robbie)那樣恰當地展現出Barbie的魅力，她讚揚《Barbie芭比》的成功，完全是瑪歌羅比的功勞，安妮說：「導演Greta Gerwig、瑪歌羅比和《Barbie芭比》製作團隊都把目光投向了世界，才令電影有如此好成績。」