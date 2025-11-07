安德尊認愛宋芝齡？林嘉華先逼供 再傳授秘笈

林嘉華同安德尊對話如下 林嘉華︰我睇到好多娛樂消息，其實話你同阿邊個邊個呢…… 安德尊：宋芝齡？又係佢？ 林嘉華︰我唔知呀……我就係想問…… 安德尊：得得得，我一陣介紹宋芝齡你識！ 林嘉華︰我哋識架啦…… 安德尊：你覺得佢好唔好先？ 林嘉華︰我覺得佢好唔好緊要，最重要係你覺得佢好唔好先？除咗好拍檔之外…… 安德尊：我覺得佢一般！ 林嘉華︰而家追問大王嘅問題，係佢覺得幾時先要成家立室， 安德尊：達唔到你同Jumbo姐咁好 林嘉華︰如果你真係同佢一齊，我可以過幾個秘笈畀你。

安德尊（笑）：我唔要呀，唔要你個秘笈，留番第二個先。 林嘉華︰呢個問題永遠得唔到答案咁點搞？嗱，你應承我哋，喺2026年會唔會有一個明朗啲嘅……因為而家啲嘢好混濁呀！ 安德尊：你返唔返嚟香港先？ 林嘉華︰你如果擺酒我實返。冇人工、冇片酬我都返，仲要做人情，蝕硬呀呢次！不如你趁我返嚟開工組織家庭咪算。 林嘉華︰咁我要搵埋佢另一半問下先，邊個係呀？ 安德尊：仲要問？佢走咗喇（已經離開錄影廠嘅宋芝齡） 林嘉華：佢哋有冇承認過？