安德尊認愛宋芝齡？林嘉華先逼供 再傳授秘笈

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。大王仲拍宋芝齡大腿，點止係friend咁簡單！
早前由加拿大回港嘅林嘉華同太太劉寶珍(Jumbo）返TVB接受《流行都市》訪問，原來嘉華哥同大王私底下相當友好。二人接受TVB娛樂新聞台訪問時，林嘉華毫不客氣逼供安德尊戀情，搞到安德尊一路繞實嘉華哥，而大王都對佢鬆口，而且一臉靦腆。
林嘉華同安德尊對話如下
林嘉華︰我睇到好多娛樂消息，其實話你同阿邊個邊個呢……
安德尊：宋芝齡？又係佢？
林嘉華︰我唔知呀……我就係想問……
安德尊：得得得，我一陣介紹宋芝齡你識！
林嘉華︰我哋識架啦……
安德尊：你覺得佢好唔好先？
林嘉華︰我覺得佢好唔好緊要，最重要係你覺得佢好唔好先？除咗好拍檔之外……
安德尊：我覺得佢一般！
林嘉華︰而家追問大王嘅問題，係佢覺得幾時先要成家立室，
安德尊：達唔到你同Jumbo姐咁好
林嘉華︰如果你真係同佢一齊，我可以過幾個秘笈畀你。
安德尊（笑）：我唔要呀，唔要你個秘笈，留番第二個先。
林嘉華︰呢個問題永遠得唔到答案咁點搞？嗱，你應承我哋，喺2026年會唔會有一個明朗啲嘅……因為而家啲嘢好混濁呀！
安德尊：你返唔返嚟香港先？
林嘉華︰你如果擺酒我實返。冇人工、冇片酬我都返，仲要做人情，蝕硬呀呢次！不如你趁我返嚟開工組織家庭咪算。
林嘉華︰咁我要搵埋佢另一半問下先，邊個係呀？
安德尊：仲要問？佢走咗喇（已經離開錄影廠嘅宋芝齡）
林嘉華：佢哋有冇承認過？
（娛樂新聞台嘅潘盈慧話「大王今次第一次講咋」）
安德尊：講咋喎！
林嘉華：講就係喇，大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！
