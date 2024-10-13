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娛樂
2024-10-13 16:50:00

安成宰米芝蓮3星餐廳爆財務危機停業　靠《黑白大廚》爆紅重新開張

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安成宰是南韓唯一擁有米其林三星的主廚。（圖／翻攝自Netflix）

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Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅眾多參賽者，評審團白種元、安成宰也備受關注；而安成宰是南韓唯一擁有米芝蓮三星的主廚，但其餐廳先前因財務問題暫停營業，不過，他近期宣布餐廳確定重新開業。

安成宰的米芝蓮三星餐廳「Mosu」因財務問題暫停營業，不過，他參加《黑白大廚》造成話題，為他帶來新機會；他日前上白種元的YouTube節目，被白種元問及「Mosu甚麼時候會開張？」，他則回答：「我預估冬天會開張，也可能會到明年」，也透露地點會轉至梨泰院地區。

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安成宰透露Mosu餐廳將會在今年底或明年重新開業。（圖／翻攝自白種元 YouTube）

事實上，安成宰2017年與「CJ第一製糖」合作，於首爾龍山區漢南洞開設Mosu餐廳，以精緻高價位為主路線，開業以來快速崛起，在2019年獲得米芝蓮一星，2020至2021年間升至二星，並於2022至2023年榮獲三星評價；而當安成宰得知餐廳榮獲三星的消息時，更是激動落淚。

不過，由於韓國經濟的整體衰退及物價上漲，對高檔餐廳造成不少衝擊，再加上人力、食材成本，及黃金地段的昂貴租金，讓營運成本居高不下，導致Mosu餐廳面臨財務危機，並於2024年1月宣布結束營業，據專家指出，Mosu餐廳的最高收益率僅有5%；如今傳來將再度開張的好消息，屆時《黑白大廚》的粉絲又多間餐廳能朝聖。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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