安成宰米芝蓮3星餐廳爆財務危機停業　靠《黑白大廚》爆紅重新開張

安成宰是南韓唯一擁有米其林三星的主廚。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅眾多參賽者，評審團白種元、安成宰也備受關注；而安成宰是南韓唯一擁有米芝蓮三星的主廚，但其餐廳先前因財務問題暫停營業，不過，他近期宣布餐廳確定重新開業。

安成宰的米芝蓮三星餐廳「Mosu」因財務問題暫停營業，不過，他參加《黑白大廚》造成話題，為他帶來新機會；他日前上白種元的YouTube節目，被白種元問及「Mosu甚麼時候會開張？」，他則回答：「我預估冬天會開張，也可能會到明年」，也透露地點會轉至梨泰院地區。