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娛樂
2024-01-31 15:20:40

安普賢曬肌造勢 夥拍朴智賢新劇《財閥X刑警》收視報捷

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安普賢飾演公子哥兒反差感極大，成為該劇的喜感擔當。

安普賢飾演公子哥兒反差感極大，成為該劇的喜感擔當。

大熱劇《梨泰院Class》韓星安普賢主演全新犯罪喜劇《財閥X刑警》，繼《柔美的細胞小將》後再度夥拍朴智賢，現正於Disney+獨家熱播，逢周五、六緊貼韓國有最新集數上架。

《財閥X刑警》第2集創下6.9%高收視，獲網民討論，紛紛讚賞安普賢的表現，今次他在劇中飾演一位富三代，卻誤打誤撞加入警隊擔任刑警，與飾演重案組上司的朴智賢擦出火花，這對警隊冤家引發連環笑料。

《財閥X刑警》劇情爆笑，第2集創下6.9%高收視。 女主角朴智賢在劇中飾演重案組上司。 朴智賢與安普賢擦出火花，引發連環笑料。

反差大成喜感擔當

模特兒出身的安普賢成功轉型成為演員，原來入行前他曾任職業拳手，滿身肌肉的他更獲封為「性感演員」！過往曾參演《太陽的後裔》、《梨泰院Class》、《以吾之名》、《軍檢察官多伯曼》等陽剛味極濃的劇集，今次在《財閥X刑警》飾演一名「三世祖」公子哥兒陳利手，好食懶飛沉迷玩樂，與他本來的形象甚大反差，令他成為劇集中的喜感擔當，其中一場因被上司指派處理海量的文書工作，本着其強勁後台指揮警局局長代為辦理，自己則於旁邊飲咖啡放鬆，畫面搞笑！

至於朴智賢亦漸受觀眾注目，憑《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《柔美的細胞小將》有出色表現，今次在《財閥家的小兒子》中同樣令人眼前一亮，成為韓國演員中逐漸冒起的新星。於《柔美的細胞小將》合作的朴智賢及安普賢，朴智賢設定情傾安普賢，可惜只是神女有心，卻得不到男方傾慕。今次在《財閥X刑警》中，兩人成為冤家拍檔，為觀眾帶來新鮮感，安普賢為新劇造勢，更在社交網分享赤膊自拍照，大曬結實肌肉。

安普賢為新劇造勢，大曬結實肌肉。 安普賢在《財閥X刑警》飾演一名「三世祖」。 模特兒出身的安普賢成功轉型成為演員。
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