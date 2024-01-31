安普賢曬肌造勢 夥拍朴智賢新劇《財閥X刑警》收視報捷

反差大成喜感擔當

模特兒出身的安普賢成功轉型成為演員，原來入行前他曾任職業拳手，滿身肌肉的他更獲封為「性感演員」！過往曾參演《太陽的後裔》、《梨泰院Class》、《以吾之名》、《軍檢察官多伯曼》等陽剛味極濃的劇集，今次在《財閥X刑警》飾演一名「三世祖」公子哥兒陳利手，好食懶飛沉迷玩樂，與他本來的形象甚大反差，令他成為劇集中的喜感擔當，其中一場因被上司指派處理海量的文書工作，本着其強勁後台指揮警局局長代為辦理，自己則於旁邊飲咖啡放鬆，畫面搞笑！