安溥演唱會香港站｜《時寐》選址香港作首場海外演出 以音樂細訴時光的流動 門票今日開賣(附連結)

台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11載，再度回來香港這片她關愛的彈丸之地，帶着詩般的樂章，於2024年1月27日假亞洲國際博覽館舉行《時寐》演唱會首個海外場，與樂迷分享她過往如夢境的時光流動。期待已久的台灣歌后，以靚聲為香港樂迷展開最有詩意的2024年，門票今日（20日）正式開賣！

安溥獲「最佳編曲」及「年度歌曲獎」

無論是張懸還是安溥，都散發着濃厚的個人魅力，她的詩詞與音樂亮麗同時貼地，從不忌諱吐露對生活的感想，成就讓樂迷鍾愛的歌后。2015年，張懸暫別於鎂光燈下，切實地享受寧靜安穩的生活，陪伴父母與愛貓。雖然閉關，但她仍然繼續學習樂器、練書法與寫詩，充實自己的創作，三年過去，為了是讓父母蒐集她的報導時看到女兒真正的名字，張懸帶着本名安溥重新展開音樂旅程。

甫復出，安溥推出全新專輯《9522》，是繼2012年以張懸之名發表專輯《神的遊戲》後的第五張個人專輯。《9522》收錄來自安溥14到17歲的創作，時空跨越1995至2022共27個年頭，讓樂迷感受她由少女到成為人母的變化。該專輯面世後，旋即大受歡迎，其中《李小龍》及《最好的時光》，更於今年的金曲獎中，分別奪得「最佳編曲」及「年度歌曲獎」，肯定她於唱作路上的成績。