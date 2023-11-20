熱門搜尋:
小一自行分配學位 李佳芯 賣狗肉 床蝨 YOHO WEST 天氣 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-20 18:50:00

安溥演唱會香港站｜《時寐》選址香港作首場海外演出 以音樂細訴時光的流動 門票今日開賣(附連結)

分享：
安溥演唱會香港站｜《時寐》選址香港作首場海外演出 以音樂細訴時光的流動 門票今日開賣(附連結)

安溥演唱會香港站｜《時寐》選址香港作首場海外演出 以音樂細訴時光的流動 門票今日開賣(附連結)

台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11載，再度回來香港這片她關愛的彈丸之地，帶着詩般的樂章，於2024年1月27日假亞洲國際博覽館舉行《時寐》演唱會首個海外場，與樂迷分享她過往如夢境的時光流動。期待已久的台灣歌后，以靚聲為香港樂迷展開最有詩意的2024年，門票今日（20日）正式開賣！

安溥獲「最佳編曲」及「年度歌曲獎」

無論是張懸還是安溥，都散發着濃厚的個人魅力，她的詩詞與音樂亮麗同時貼地，從不忌諱吐露對生活的感想，成就讓樂迷鍾愛的歌后。2015年，張懸暫別於鎂光燈下，切實地享受寧靜安穩的生活，陪伴父母與愛貓。雖然閉關，但她仍然繼續學習樂器、練書法與寫詩，充實自己的創作，三年過去，為了是讓父母蒐集她的報導時看到女兒真正的名字，張懸帶着本名安溥重新展開音樂旅程。

甫復出，安溥推出全新專輯《9522》，是繼2012年以張懸之名發表專輯《神的遊戲》後的第五張個人專輯。《9522》收錄來自安溥14到17歲的創作，時空跨越1995至2022共27個年頭，讓樂迷感受她由少女到成為人母的變化。該專輯面世後，旋即大受歡迎，其中《李小龍》及《最好的時光》，更於今年的金曲獎中，分別奪得「最佳編曲」及「年度歌曲獎」，肯定她於唱作路上的成績。

前名張懸的安溥《時寐》演唱會香港站於2024/1/27舉行。 前名張懸的安溥，《時寐》演唱會 選址香港作首個海外場演出 以音樂細訴時光的流動 與樂迷穿梭如夢般的成長歷程 前名張懸的安溥：「香港的樂迷，好久不見。」 前名張懸的安溥演唱會在今日起正式開賣。

安溥︰香港的樂迷，好久不見

早前，安溥來港為《未來音樂祭》擔任壓軸表演嘉賓，那震撼會場的歡呼聲，足見香港樂迷對她的熱愛，而是次演唱會，亦是安溥復出後首個來香港演出的個人演唱會，同時亦是《時寐》的首個海外場。《時寐》是她數年前寫下的詩，描述人們於時光流逝間的情感，或回憶，或懷念，或展望，或擔憂，當中充滿好時光與壞時光，這樣的高低起低，構成專屬於每個人的不同人生。安溥將藉着《時寐》演唱會於亞博的舞台上，帶樂迷穿梭她如夢似幻的歷程，透過音樂呈現她獨特又細膩的心思。

11年過去，安溥帶着更多的歷練、更優秀的創作重回香港，她既興奮又期待：「香港的樂迷，好久不見，感謝你們的耐心等待！這是我2024年的首個演唱會，希望與大家共渡美好的新年。」演唱會的消息於日前公佈後，已有大批樂迷查詢，門票於今日（20日）正式開賣。

 

台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11年再度來香港舉行演唱會（安溥IG） 台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11年再度來香港舉行演唱會（安溥IG） 台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11年再度來香港舉行演唱會（安溥IG） 台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11年再度來香港舉行演唱會（安溥IG） 台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11年再度來香港舉行演唱會（安溥IG）

安溥《時寐》演唱會香港站活動詳情

演出日期：2024/1/27 (六)

演出時間：晚上八時

演出地點：香港亞洲國際博覽館10號展館

《安溥·時寐》香港站購票連結

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受