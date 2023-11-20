安溥演唱會香港站｜《時寐》選址香港作首場海外演出 以音樂細訴時光的流動 門票今日開賣(附連結)

台灣唱作歌手安溥（前名張懸）相隔11載，再度回來香港這片她關愛的彈丸之地，帶着詩般的樂章，於2024年1月27日假亞洲國際博覽館舉行《時寐》演唱會首個海外場，與樂迷分享她過往如夢境的時光流動。期待已久的台灣歌后，以靚聲為香港樂迷展開最有詩意的2024年，門票今日（20日）正式開賣！
安溥獲「最佳編曲」及「年度歌曲獎」
無論是張懸還是安溥，都散發着濃厚的個人魅力，她的詩詞與音樂亮麗同時貼地，從不忌諱吐露對生活的感想，成就讓樂迷鍾愛的歌后。2015年，張懸暫別於鎂光燈下，切實地享受寧靜安穩的生活，陪伴父母與愛貓。雖然閉關，但她仍然繼續學習樂器、練書法與寫詩，充實自己的創作，三年過去，為了是讓父母蒐集她的報導時看到女兒真正的名字，張懸帶着本名安溥重新展開音樂旅程。
甫復出，安溥推出全新專輯《9522》，是繼2012年以張懸之名發表專輯《神的遊戲》後的第五張個人專輯。《9522》收錄來自安溥14到17歲的創作，時空跨越1995至2022共27個年頭，讓樂迷感受她由少女到成為人母的變化。該專輯面世後，旋即大受歡迎，其中《李小龍》及《最好的時光》，更於今年的金曲獎中，分別奪得「最佳編曲」及「年度歌曲獎」，肯定她於唱作路上的成績。
安溥︰香港的樂迷，好久不見
早前，安溥來港為《未來音樂祭》擔任壓軸表演嘉賓，那震撼會場的歡呼聲，足見香港樂迷對她的熱愛，而是次演唱會，亦是安溥復出後首個來香港演出的個人演唱會，同時亦是《時寐》的首個海外場。《時寐》是她數年前寫下的詩，描述人們於時光流逝間的情感，或回憶，或懷念，或展望，或擔憂，當中充滿好時光與壞時光，這樣的高低起低，構成專屬於每個人的不同人生。安溥將藉着《時寐》演唱會於亞博的舞台上，帶樂迷穿梭她如夢似幻的歷程，透過音樂呈現她獨特又細膩的心思。
11年過去，安溥帶着更多的歷練、更優秀的創作重回香港，她既興奮又期待：「香港的樂迷，好久不見，感謝你們的耐心等待！這是我2024年的首個演唱會，希望與大家共渡美好的新年。」演唱會的消息於日前公佈後，已有大批樂迷查詢，門票於今日（20日）正式開賣。
安溥《時寐》演唱會香港站活動詳情
演出日期：2024/1/27 (六)
演出時間：晚上八時
演出地點：香港亞洲國際博覽館10號展館
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈