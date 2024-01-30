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娛樂
2024-01-30 15:26:31

安溥相隔11載來港開騷 以音樂細訴40歲心路歷程

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安溥相隔11載來港開騷 以音樂細訴40歲心路歷程

曾以張懸之名發展的安溥，在亞博完成一連兩場香港站演唱會。

台灣唱作歌手安溥(前名張懸)，一連兩場香港站《時寐》演唱會假亞洲國際博覽館圓滿結束。安溥相隔11年再度來港獻唱，吸引大批樂迷入場支持，她貫徹簡樸、純粹的風格，無論是舞台設計還是歌衫都以簡單為主，未有鋪張的舞台效果，單純以歌聲帶樂迷走進她的音樂旅程。

安溥以清新的長裙造型登場，在樂手的伴奏下，送上演唱會首支作品《最好的時光》。充滿磁性的歌聲，讓樂迷聽得入迷，隨即她與香港樂迷打招呼，感謝大家的到來：「歡迎來到我的香港站演出，希望你們有愉快的晚上。不論是正值青春期，或是讓我有榮幸陪伴你走過青春期的，希望你們都享受今晚的每分每秒。」說畢，安溥獻唱《瘋狂的陽光》及《My Life Will》。

安溥相隔11年再度來港獻唱，以歌聲帶樂迷走進她的音樂旅程。

安溥相隔11年再度來港獻唱，以歌聲帶樂迷走進她的音樂旅程。

分享當媽心得

有別於在台灣的演唱會，安溥抓緊與樂迷交流的機會，她表示自己的青春期都以音樂抒發情緒甚至傷痛：「這兩首歌跟我的青春期有很大關係，那時候我知道如何紀錄創傷，但是更有層次的方式表達，很感恩在40歲中年的時候，可以再為大家唱這首歌。」她寄語樂迷無論青春期的時候，經歷過激烈的成長還是受到惡意的傷害，也可以透過她的音樂都可以得到療癒，她說：「請相信自己療癒的能力，自己療癒的過程都會給世界和人類的心靈留下痕跡，祝福大家這麼珍貴的生命。」開騷期間，台下有樂迷大叫「媽」，安溥聽到即回應：「這段原本想說說一下自己的心情，但是我聽到你叫我媽，我不會讓你失望的，我就分享一下自己當媽的心得。」她笑謂現在的自己沒有隨年齡變得更温和，反而更像年輕的時候，喜歡聆聽別人的說話：「路邊的阿伯就算在抱怨天氣，我都會耐心的慢慢聽完。我的朋友常常問我，到底人性本善？還是人性本惡？以我當媽的心得，我認為是人性本弱，生命本身就是很柔弱的。」安溥坦言自己非常柔弱，青春期的時候想要變堅強，於是拼命保護自己、衛護他人，安溥：「40歲的我，最謙卑的感受，就是承認自己的柔弱。我常常跟孩子說：『你是最堅強也是最脆弱的。』因為生命真的很脆弱。承認柔弱之後，如何從中變得堅強？如何看到他人的柔弱？理解他人需要的，因為我們願意善待。看到他人的柔弱，我們就善待，因此轉念非常重要。」

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去到演唱會尾段，安溥感謝所有樂迷的支持：「謝謝你們，我今晚聽到很多愛，有很多人希望大聲說我愛你；有些人希望靜靜的聽歌。我會收下每句愛與祝福，讓我認真學習怎樣去愛，有天，你們不需要大聲說愛，也感受到台上演出的人收到那份愛。謝謝香港，謝謝今天的你。」然後，她唱出《關於我愛你》及《Wish you were here》。演唱會的Encore部份，安溥為樂迷帶來《嫁禍進行式》及《李小龍》，並祝願樂迷安好，其香港站個唱並圓滿落幕。

安溥相隔多年再來港獻唱，吸引大批樂迷入場支持。 安溥相隔11載來港開騷 以音樂細訴40歲心路歷程 安溥相隔多年再來港獻唱，吸引大批樂迷入場支持。 安溥相隔多年再來港獻唱，吸引大批樂迷入場支持。
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