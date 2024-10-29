安祖蓮娜宣傳新戲《Maria》 八十年代造型復刻Maria Callas優雅氣質

荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，一身華麗造型亮相加州舉行的AFI 美國電影學院影展，為她主演的新戲《Maria》宣傳。該片由著名導演Pablo Larraín執導，講述傳奇女高音Maria Callas，於1970年代巴黎的最後歲月中，面對的內心掙扎，與公私生活之間的平衡。

安祖蓮娜在紅氈上的造型引來話題不斷，她特別從Maria Callas的打扮特點上找靈感，以深褐色波浪大曲髮來重現八十年代奢華風情，又搭配珍珠耳環和鮮紅色唇妝，加上香檳金色色丁(satin)長裙，完美復刻Maria Callas的優雅氣質，形象驚豔全場。