安祖蓮娜宣傳新戲《Maria》 八十年代造型復刻Maria Callas優雅氣質

荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，一身華麗造型亮相加州舉行的AFI 美國電影學院影展，為她主演的新戲《Maria》宣傳。該片由著名導演Pablo Larraín執導，講述傳奇女高音Maria Callas，於1970年代巴黎的最後歲月中，面對的內心掙扎，與公私生活之間的平衡。
安祖蓮娜在紅氈上的造型引來話題不斷，她特別從Maria Callas的打扮特點上找靈感，以深褐色波浪大曲髮來重現八十年代奢華風情，又搭配珍珠耳環和鮮紅色唇妝，加上香檳金色色丁(satin)長裙，完美復刻Maria Callas的優雅氣質，形象驚豔全場。
在接受美國媒體《People》採訪時，安祖蓮娜又分享她對藝術創作的看法：「生活中沒有多少時刻，需要你付出所擁有的一切，尤其作為一名藝術家，並希望所有人給予的一切，有時知道你現在所擁有，已是世上最偉大的禮物。」而安祖蓮娜正與前夫畢彼特(Brad Pitt)的官司訴訟，已經長達7年，當中涉及子女的監護權，和法國葡萄酒莊園的業權問題。
此外，《Maria》這部電影預計將於12月9日在Netflix上映，由於屬名人傳記電影，因此被視為來年奧斯卡的大熱，而現場觀眾及fans，對於安祖蓮娜在影片中的演技，以及電影本身質素均表示高度期待。