熱門搜尋:
煥然壹居 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-18 14:00:00

安祖蓮娜祖莉新作演傳奇女高音 於巴黎及希臘取景 劇照令時裝界瘋狂

分享：
Angelina Jolie飾演傳奇女高音Maria Callas。

Angelina Jolie飾演傳奇女高音Maria Callas。

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）自21年《永恆族》後再有新作，今次天后飾演另一天后、傳奇女高音Maria Callas。Maria出生於1923年，以充滿情感嘅唱腔及戲劇性台風走紅，被尊稱為20世紀最美聲音。當年Maria憑歌藝風魔美國，一有演出就會出現成千人唔理天氣幾凍都要通宵排隊買飛嘅盛況，所到之處被戲迷、記者重重包圍，因為太受歡迎而得名「La Divina 」，簡直係「天后」嘅開山鼻祖。

 
戲中造型全部參照Maria Callas衣飾製作，W Magazine形容電影劇照已足以令時裝精瘋狂。

戲中造型全部參照Maria Callas衣飾製作，W Magazine形容電影劇照已足以令時裝精瘋狂。

電影分別於巴黎及希臘取景拍攝

Maria Callas歌聲非常有感染力，藝術成就相當高，事業有成可惜一生坎坷。母親偏愛姐姐，年幼時又被母親強逼學音樂，雖然發掘咗Maria嘅唱歌天賦，但高度訓練及未成年就要演出，導致與父母關係疏離，曾直言「母親奪走我嘅童年，喺我應該無憂玩樂成長嘅時候，我卻不停唱歌賺錢」。成為Diva後私生活被媒體無限放大，古典樂女神名成利就，內心最渴望卻係家庭幸福，點知母親繼續壓迫攞錢，家事成為Time封面故事，最後阿媽仲出書My Daughter Maria Callas出賣私事賺錢！Maria首段婚姻係大佢30歲嘅生意人Giovanni Meneghini，一心以為係真愛，事業由其打點，結果變成丈夫搖錢樹！離婚後一舉一動繼續受盡關注，及後同希臘船王地下戀足9年，最後睇報紙先知情人結婚了，新娘不是我！Maria Callas對藝術及愛情全情投入，留下無數傳奇演出。今次《第一夫人：積琪蓮‧甘迺迪》、《史賓沙》導演Pablo Larrain再次出手，夥拍Angelina Jolie重現一代天后Maria Callas於巴黎嘅最後時光。電影分別於巴黎及希臘取景拍攝，戲中造型全部參照Maria Callas衣飾製作，一代Diva當年引領潮流，W Magazine形容電影劇照已足以令時裝精瘋狂！導演前作每每神還原人物造型，不過整體劇故事唔夠深刻，今次搵氣場強大嘅Angelina Jolie飾演傳奇天后，能否再次令Jolie問鼎奧斯卡？

原文刊登於 電影LOL

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受