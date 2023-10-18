安祖蓮娜祖莉新作演傳奇女高音 於巴黎及希臘取景 劇照令時裝界瘋狂

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）自21年《永恆族》後再有新作，今次天后飾演另一天后、傳奇女高音Maria Callas。Maria出生於1923年，以充滿情感嘅唱腔及戲劇性台風走紅，被尊稱為20世紀最美聲音。當年Maria憑歌藝風魔美國，一有演出就會出現成千人唔理天氣幾凍都要通宵排隊買飛嘅盛況，所到之處被戲迷、記者重重包圍，因為太受歡迎而得名「La Divina 」，簡直係「天后」嘅開山鼻祖。

電影分別於巴黎及希臘取景拍攝

Maria Callas歌聲非常有感染力，藝術成就相當高，事業有成可惜一生坎坷。母親偏愛姐姐，年幼時又被母親強逼學音樂，雖然發掘咗Maria嘅唱歌天賦，但高度訓練及未成年就要演出，導致與父母關係疏離，曾直言「母親奪走我嘅童年，喺我應該無憂玩樂成長嘅時候，我卻不停唱歌賺錢」。成為Diva後私生活被媒體無限放大，古典樂女神名成利就，內心最渴望卻係家庭幸福，點知母親繼續壓迫攞錢，家事成為Time封面故事，最後阿媽仲出書My Daughter Maria Callas出賣私事賺錢！Maria首段婚姻係大佢30歲嘅生意人Giovanni Meneghini，一心以為係真愛，事業由其打點，結果變成丈夫搖錢樹！離婚後一舉一動繼續受盡關注，及後同希臘船王地下戀足9年，最後睇報紙先知情人結婚了，新娘不是我！Maria Callas對藝術及愛情全情投入，留下無數傳奇演出。今次《第一夫人：積琪蓮‧甘迺迪》、《史賓沙》導演Pablo Larrain再次出手，夥拍Angelina Jolie重現一代天后Maria Callas於巴黎嘅最後時光。電影分別於巴黎及希臘取景拍攝，戲中造型全部參照Maria Callas衣飾製作，一代Diva當年引領潮流，W Magazine形容電影劇照已足以令時裝精瘋狂！導演前作每每神還原人物造型，不過整體劇故事唔夠深刻，今次搵氣場強大嘅Angelina Jolie飾演傳奇天后，能否再次令Jolie問鼎奧斯卡？

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