安祖蓮娜祖莉Zendaya獲致敬演員葛咸獎

每逢年尾開始各大小電影頒獎禮陸續舉行，美國時間今日在紐約華爾街舉行的葛咸獎(Gotham Awards)，多位荷李活影星也有出席，包括「寒冬戰士」沙巴遜史丹(Sebastian Stan)、狄美摩亞(Demi Moore)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)等。獨立片商A24繼續做贏家，由沙巴遜史丹主演的驚悚片《A Different Man》贏得最佳電影。《A Different Man》講描沙巴遜飾演患有神經纖維瘤病的男人，接受面部重建手術後，對在舞台劇中飾演他的演員非常迷戀。片中另一演員Adam Pearson，本身就是神經纖維瘤病患者。A24另一部講述一群囚犯參與舞台劇演出的電影《Sing Sing》，贏得最佳演出和男配角(Clarence Maclin)。