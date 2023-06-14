安芭赫德潛完水 月尾現身電影節宣傳新片 隨時同前夫尊尼特普同場

冇戲拍都要見人嘅！據外媒Deadline報導，Amber Heard將會露面為In The Fire宣傳。電影由Conor Allyn執導，Eduardo Noriego及Amber Heard主演，Heard於戲中飾演38歲心理學家，由紐約出發至偏遠地區，以心理精神角度調查男童被惡魔附身案件，過程未獲民智未開嘅村民體諒，反而處處留難，仲企圖置男孩於死地。

未知Amber Heard是否計劃回歸，出席公開場合爭取曝光。如果消息屬實，相信會有唔少八卦、小報媒體報道，不過要扭轉觀眾印象，以及重新得到業界支持相信好困難，因為官司期間爆出太多細節令佢形象插水。加上以往佢曾經靠靚樣做賣點，本身無咩演技代表作，而個世界唔缺靚花瓶，睇住網路風評做決定嘅荷里活片廠，應該唔會冒險搵佢拍戲……住。

或與前夫Johnny Depp同場

電影節同場仲有佢前夫、有型有票房保證又有多部代表作兼贏咗官司嘅Johnny Depp，新作《杜巴利伯爵夫人》早前於康城首映時獲得不俗評價，至少歐洲市場未因官司冷待Johnny Depp！

雖然Depp同樣未重返荷里活，不過同Heard情況唔同，迪士尼已經放話對同Depp再合作《加勒比海盜》持開放態度。不過Depp因為片廠官司未判而選擇唔合作，Heard就未必有得揀 job。又即管睇下電影6月24日首映後可否幫Heard一洗劣勢！

原文刊登於 電影LOL