宋仲基千玗嬉主演《我的青春》陸劇《似錦》 黃Viu原創節目強勢登場

由宋仲基和千玗嬉主演的Viu Original原創韓劇《我的青春》，預計於2025年下半年首播。

繼2022年的Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》後，宋仲基暌違三年，即將又以主演的身份跟劇迷見面！由宋仲基和千玗嬉主演的Viu Original原創韓劇《我的青春》預計於2025年下半年首播，還記得當年《財閥家的小兒子》播出僅10天便成為Viu平台上觀看人數最多的節目，宋仲基的風潮勢必再次捲起！ 《我的青春》講述宋仲基飾演的角色本來是一位童星，長大後變成小說家和花店老闆。當他與娛樂公司經理人（千玗嬉飾）相遇後，在人生中發生了意想不到的轉變，他們曾在少年時代的困難時期互相慰藉，如今命運將他們再次交織在一起，將埋藏已久的記憶喚醒，迫使他們面對以為已經放下的情感。

推新節目《澳門 15 變》發掘澳門精髓 除了《我的青春》，Viu很榮幸得到澳門文化發展基金支持，並將於2025下半年推出資訊及娛樂旅遊節目《澳門15變》，以合力推動澳門文化及藝術產業的多元發展。節目將聚焦在澳門多彩的歷史文化、豐富美食及各種精彩活動，致力為大家帶來不一樣的澳門；同時透過港澳兩地藝人在地探索和冒險，觀眾有望發掘多樣的獨特體驗，體現澳門的精髓。與此同時，Viu原創韓劇《我的女友比我帥》、Viu原創泰劇《MAYA》和陸劇《凡人修仙傳》亦將陸續上架，帶給觀眾更多元的節目內容體驗，萬勿錯過。 《似錦》結局在即 張晚意膺古裝一哥 至於最近熱度十足、結合重生復仇、宮鬥宅鬥和雙世宿命等元素於一身的陸劇《似錦》將於本周四迎來大結局，香港觀眾不妨煲定以下結局周三大必睇位，然後再到「黃Viu」追劇。

《似錦》講述東平伯府四小姐姜似（景甜飾）死於愛人七皇子郁錦（張晚意飾）之手後重生復仇的故事，該劇在亞洲各大平台播出後話題持續飆升，「郁錦」一角熱度值更突破一億，可見劇集深受網民喜愛，這也是張晚意八個月內第三部熱度衝破28000的古裝劇，成功為他奠定了「古裝一哥」的地位！《似錦》經歷了前半段姜家兄弟姐妹的瑣事之後，終於迎來了宮鬥劇情，劇中景明帝坐擁九州，卻不知榮陽長公主（黃奕飾）深藏不露，恃仗昔日功勳以及皇兄對她的歉情，漸漸權傾朝野，甚至草菅人命！在前一世中，東平伯府大房全都死在她和郡主崔明月母女手中；然而她為了權力與南烏勾結，更用蠱蟲巫術對付皇子、公主和朝中不聽話的官員，景明帝最愛的青蓉皇后被她用南烏細作除掉，福清公主則讓變成盲人，最終姜似和郁錦在第二人生極力反擊，使長公主落得夫離女死的下場，最後更因罪行敗露遭景明帝以毒酒賜死。

隨著劇情推進，長公主對愛情偏執成狂、入魔殺紅眼等等都讓觀眾看得激氣！起初她以權力毀掉崔旭與蘇珂的婚約，並說服皇上讓崔旭娶她為妻；女兒崔明月在她的教育下性格異常扭曲，最終跟朱子玉結婚時被其所殺，但是長公主認定女兒之死是姜似和郁錦所為，因此她向皇上告發姜似南烏聖女的身份，還暗中對付二人，要他們為女兒陪葬！不少網友認為長公主「瘋批了」，指她起初都是暗地出招，自從女兒離世後瘋癲程度升級，還大搖大擺坐上龍椅向景明帝索要玉璽！《似錦》將於本周四播出大結局，香港觀眾可以免費於黃Viu緊貼進度。