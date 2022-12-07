宋仲基抵新加坡宣傳《財閥家的小兒子》 自爆上討論區睇網民反應

Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》收視爆燈，主角宋仲基今日現身新加坡，出席當地記者會，與一眾亞太區媒體見面，除了透露一人分飾兩角的困難之處，還親自剖白劇集爆紅後的興奮心情，更與記者分享令他印象深刻的網上留言。
宋仲基親民空降新加坡，穿着一襲淺色裇衫加西褲亮相記者會，不時向台下揮手，貫徹親切作風，心情大靚的他表示：「我真的很喜歡新加坡，這次是我第七、八次到訪了，今天早上我還打了高爾夫球。另外我最想吃胡椒蟹，幸好昨天有人給我準備，我全吃光了！」談到《財閥家的小兒子》掀起全亞洲新一輪煲劇熱潮，更寫下了亮眼的成績單，他笑言從未料到觀眾如此捧場，並說：「因為《財閥家的小兒子》並不是浪漫喜劇，而我聽說許多亞洲觀眾都喜歡看浪漫喜劇，所以我從未想過劇集會受到廣大觀眾的熱愛。」他也透露劇集是好拍檔 《成均館緋聞》編劇金泰姬的作品，所以無須多作考慮便答應出演。
一人分飾兩角被考起
對於首度一人分飾兩角，宋仲基坦承起初曾被考起：「《財閥家的小兒子》是我演藝生涯中拍攝時間最長的劇集，我在劇中飾演了兩個角色，分別是尹炫優和陳導俊，前者是『現在式』，後者是『過去式』；對我來說拍攝上的確有難度，起初我會覺得混亂，因為我得飾演兩個角色，後來我突然想通了，這並不是兩個獨立角色，而是一個角色，所以我找到了解決的方法。」在記者提問環節中，宋仲基被問到劇集下半部的看點時，隨即展現鬼馬一面：「我想『黃Viu』應該不想我劇透，我尊重他們的意見，哈哈！不過導俊擁有所有記憶，而他回到過去後，與家族和爺爺會有一些牽連，令他變得更為複雜。」他亦表示：「我的中學同學對我說，如果他有陳導俊的能力，他會在很多年前購入Google股票，我想很多人都會這樣想！另外，我在討論區看到，有人說《財閥家的小兒子》真的很有趣，因為很多人可以透過劇集了解到韓國歷史。第三，也有人說宋仲基很帥，我喜歡， 哈哈！」至於他的大學生活是否如陳導俊一樣精彩，他則搞笑謂：「我小學中學都是讀男校，我只能在大學遇到女生，所以我大學時很開心，哈哈！」會後宋仲基更親自到場外與過百名圍觀粉絲打招呼並握手，大騷親民一面。