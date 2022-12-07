宋仲基抵新加坡宣傳《財閥家的小兒子》 自爆上討論區睇網民反應

Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》收視爆燈，主角宋仲基今日現身新加坡，出席當地記者會，與一眾亞太區媒體見面，除了透露一人分飾兩角的困難之處，還親自剖白劇集爆紅後的興奮心情，更與記者分享令他印象深刻的網上留言。

宋仲基親民空降新加坡，穿着一襲淺色裇衫加西褲亮相記者會，不時向台下揮手，貫徹親切作風，心情大靚的他表示：「我真的很喜歡新加坡，這次是我第七、八次到訪了，今天早上我還打了高爾夫球。另外我最想吃胡椒蟹，幸好昨天有人給我準備，我全吃光了！」談到《財閥家的小兒子》掀起全亞洲新一輪煲劇熱潮，更寫下了亮眼的成績單，他笑言從未料到觀眾如此捧場，並說：「因為《財閥家的小兒子》並不是浪漫喜劇，而我聽說許多亞洲觀眾都喜歡看浪漫喜劇，所以我從未想過劇集會受到廣大觀眾的熱愛。」他也透露劇集是好拍檔 《成均館緋聞》編劇金泰姬的作品，所以無須多作考慮便答應出演。