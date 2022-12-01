宋宛穎為慧妍雅集初試啼聲 朱凱婷相隔十幾年再入錄音室

副會長岑杏賢與公關理事朱千雪希望藉今次拍攝，帶出會員均是義工，凡事親力親為，梁麗翹與前會長周麗明到高爾夫球場拍攝，展示慧妍雅集以不同的方式籌款。此外，張雪玲透過扣上心型鎖， 帶出慧妍雅集40周年的主題，是次由華懋集團捐出10萬元及借出中環街市作拍攝。

宋宛穎表示好榮幸能夠與師姐們重新為慧妍會歌錄音，每一句歌詞都令她好感動，希望與慧妍雅集一齊為全香港的將來將心獻。她平時都喜歡唱歌，不過沒有參與過錄音，所以有此機會覺得好新鮮好好玩，期待下一個十年再有機會參與這個愛心滿滿的節目。

唐麗球笑言自己不是好歌之人，只參與了大合唱的部份，不過今次加入了幾位師妹合唱，很有傳承感覺。朱凱婷表示，上次錄音已經是十年前的事，很高興自己有幸能成為主唱者之一。戚黛黛笑謂，她2003年參選港姐，已有十多年沒有回無線工作，所以今次感覺很特別，很有意義，用她們的歌聲出一分力，她又提議會員可以組成女子合唱團。