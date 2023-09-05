宋康昊任《釜山電影節》主席 周潤發獲頒「亞洲電影人獎」

《第28屆釜山國際電影節》(BIFF)今日於網上舉行記者會，公佈今年影展各項重要細節。《釜山電影節》將於下月4至13日舉行，共播映269部電影，其中包括來自69個國家和地區的209部正式邀約參展影片。從參展電影的數量，證明《釜山電影節》在國際影壇具一定影響力和吸引力。

發哥多齣作品影展播出 記者會上，宣布今屆影展兩位重量級嘉賓，包括韓國影帝《下流寄生族》的宋康昊，將擔任本屆影展執行主席，他將成為整個活動的焦點。此外，周潤發亦會在電影節中亮相。他將在開幕禮上獲頒「亞洲電影人獎」，這是對他多年在國際電影壇的卓越成就和貢獻的肯定。而發哥主演的新作《別叫我“賭神”》，以及經典電影《臥虎藏龍》和《英雄本色》，將在特別企劃單元中播映，為觀眾呈現精彩的電影饗宴。