宋康昊任《釜山電影節》主席 周潤發獲頒「亞洲電影人獎」

《第28屆釜山國際電影節》(BIFF)今日於網上舉行記者會，公佈今年影展各項重要細節。《釜山電影節》將於下月4至13日舉行，共播映269部電影，其中包括來自69個國家和地區的209部正式邀約參展影片。從參展電影的數量，證明《釜山電影節》在國際影壇具一定影響力和吸引力。
發哥多齣作品影展播出
記者會上，宣布今屆影展兩位重量級嘉賓，包括韓國影帝《下流寄生族》的宋康昊，將擔任本屆影展執行主席，他將成為整個活動的焦點。此外，周潤發亦會在電影節中亮相。他將在開幕禮上獲頒「亞洲電影人獎」，這是對他多年在國際電影壇的卓越成就和貢獻的肯定。而發哥主演的新作《別叫我“賭神”》，以及經典電影《臥虎藏龍》和《英雄本色》，將在特別企劃單元中播映，為觀眾呈現精彩的電影饗宴。
寧浩新作《紅毯先生》成閉幕電影
《釜山電影節》的開幕電影，是韓國導演張建宰的《因為討厭南韓》，這部電影將為影展拉開序幕，引領觀眾進入這場國際性的影視盛會。而閉幕影片則是中國導演寧浩的新作《紅毯先生》，這部影片將在影展最後一天播出，為電影節畫上完美的句號。今屆影展展示來自世界各地的優秀電影作品外，觀眾可期待在這場電影盛宴中，欣賞到多元而精彩的故事，和優秀製作的電影。