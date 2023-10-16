宋康昊自小受港產片熏陶：香港就像是夢中的都市

康城影帝宋康昊日前應邀來港出席上周五(13日)第20屆香港亞洲電影節開幕禮，其主演的新作《韓戲逼人》(COBWEB) 為電影節的開幕打響頭炮後，並現身首映場謝票，表現親民。他於翌日(14日)到浸會大學出席「宋康昊大師班」，與嘉賓林嘉欣、主持鍾雪瑩分享從影28年來的心路歷程。當日的坐上客有監製陳心遙、導演陸劍青、陳健朗、吳煒倫、何爵天、演員蘇玉華、潘燦良、李靖筠、林善等，全場合共有逾1000觀眾。

宋康昊在大師班中提到自己年輕時看過不少八、九十年代的香港電影，不少韓國影迷都是在港產片的熏陶下長大。對他而言，香港就像是夢中的都市，亦寄望未來的香港電影會越做越好。嘉賓林嘉欣好奇宋康昊如何可以演出角色的真實感，他則坦言即使角色有自己不太了解的背景，也不太會參考現實中的人。他認為這樣做就像找了標準答案，但他想用新方式去解答問題。與其努力演得像某個人，倒不如抽取幾個小細節，並融入在自己的演出當中。

《韓戲逼人》有彩蛋

宋康昊與名導金知雲夥拍25年，《韓戲逼人》是他們合作的第五部作品。被問到與金知雲導演拍戲的感受，宋康昊指每一次合作都很緊張，彷彿要開展一場未知的電影旅程。而宋康昊在戲中飾演的金導演，有指靈感源於韓國知名導演金綺泳。他說戲中是藏了關於金綺泳導演名作《下女》的彩蛋，但《韓戲逼人》更是對七十年代的韓國電影產業致敬。宋康昊主演的《韓戲逼人》將於本月26日在香港正式公映，並由21日起推出3場優先場，同時電影節亦選映了他與金知雲過去25年來合作過的4部作品。

故事大綱：

1970年代著名金導演(宋康昊飾)剛完成最新作品《蜘蛛窩裡的風波》，卻被結局深深困擾，驚覺必須重拍結局，才能一洗污名，拍出一部曠世神作。整個製作團隊在半推半就的情況下擠出兩天拍攝檔期，電影公司老闆、演員以至審查部都諸多阻撓......一齣傑作背後，總得在無數令人哭笑不得的惡劣條件下誕生！經過這2天廝殺片場，禁室趕拍，能否換來一部驚世鉅作？