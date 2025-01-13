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娛樂
2025-01-13 18:00:00

宋慧喬爆拍《一代宗師》被綁3年 想逃護照被王家衛收走(有片)

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宋慧喬近日接受歌手鄭在炯訪問。

宋慧喬近日接受歌手鄭在炯訪問。

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宋慧喬是許多fans心目中的韓劇女神，從《浪漫滿屋》開始，她便因《藍色生死戀》、《太陽的後裔》和《黑暗榮耀》等經典作品而受到喜愛。她不僅有顏值，演技也備受肯定。即使多年過去，她的外貌仍然保持得很好，但拍攝王家衛的電影卻是出了名的耗時，許多演員都曾面臨長時間的拍攝過程。

宋慧喬近日接受歌手鄭在炯的YouTube頻道Fairy Jae-Hyung訪問，談到和王家衛合作《一代宗師》的經歷時，她說：「原本以為這只是短暫工作，沒想到被困在劇組整整3年。」她稱懷著對電影的熱愛和對王家衛的敬仰，欣然加入劇組，卻未曾想到拍攝過程如此漫長而曲折，「我的所有行程均被打亂，不能接其他工作。」

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談到扮演葉問夫人張永成這一角，宋慧喬稱，雖然經歷煎熬，但有新理解和感悟， 宋慧喬稱，王家衛察覺到她想走，於是試讓工作人員收走她的護照。 與梁朝合作算是愉快。

在這段時間裡，宋慧喬經常面臨漫長的等待和不斷的重拍，「拍攝環境也非常艱苦，晚上燈光會全部關閉，我只能每天素顏打羽毛球打發時間。」隨著時間的推移，宋慧喬逐漸產生逃離的想法，王家衛察覺到她的想法後，甚至嘗試讓工作人員收走她的護照，以防她逃回韓國，「我的護照甚至被『特殊照顧』。」

但正是這段充滿波折看似煎熬的經歷，讓宋慧喬對表演有了更深的理解和感悟，雖然她在《一代宗師》中戲份不多，卻將葉問夫人張永成這一角色，詮釋得淋漓盡致，給觀眾留下深刻印象，也讓觀眾對王家衛的創作理念有了更深入的理解。

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