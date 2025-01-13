宋慧喬爆拍《一代宗師》被綁3年 想逃護照被王家衛收走(有片)

宋慧喬是許多fans心目中的韓劇女神，從《浪漫滿屋》開始，她便因《藍色生死戀》、《太陽的後裔》和《黑暗榮耀》等經典作品而受到喜愛。她不僅有顏值，演技也備受肯定。即使多年過去，她的外貌仍然保持得很好，但拍攝王家衛的電影卻是出了名的耗時，許多演員都曾面臨長時間的拍攝過程。

宋慧喬近日接受歌手鄭在炯的YouTube頻道Fairy Jae-Hyung訪問，談到和王家衛合作《一代宗師》的經歷時，她說：「原本以為這只是短暫工作，沒想到被困在劇組整整3年。」她稱懷著對電影的熱愛和對王家衛的敬仰，欣然加入劇組，卻未曾想到拍攝過程如此漫長而曲折，「我的所有行程均被打亂，不能接其他工作。」