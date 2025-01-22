宋慧喬《驅魔黑修女》預售票破10萬 令權相佑跪低宣傳《大畫特務2》

宋慧喬主演的電影，在韓國當地預售票房排名第一，而且人氣不斷上升。截至1月22日下午3時30分，韓國電影票房綜合電腦網顯示，《驅魔黑修女》(導演權赫宰)以37.9%的預約率位居第一，預售總票數為144,933張。

將於本月24日上映的電影《驅魔黑修女》，講述了人類為了拯救被強大邪靈附體的男孩，而進行秘密儀式的故事。《驅魔黑修女》是《黑祭司們》第二部故事，《黑祭司們》開啟了韓國靈異電影的新篇章，上映時共吸引了544萬觀眾入場，因此第二集備受期待。