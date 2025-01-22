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娛樂
2025-01-22 20:00:00

宋慧喬《驅魔黑修女》預售票破10萬 令權相佑跪低宣傳《大畫特務2》

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《驅魔黑修女》是宋慧喬事隔10年再度回歸大銀幕之作品。

《驅魔黑修女》是宋慧喬事隔10年再度回歸大銀幕之作品。

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宋慧喬主演的電影，在韓國當地預售票房排名第一，而且人氣不斷上升。截至122日下午330分，韓國電影票房綜合電腦網顯示，《驅魔黑修女》(導演權赫宰)37.9%的預約率位居第一，預售總票數為144,933張。

將於本月24日上映的電影《驅魔黑修女》，講述了人類為了拯救被強大邪靈附體的男孩，而進行秘密儀式的故事。《驅魔黑修女》是《黑祭司們》第二部故事，《黑祭司們》開啟了韓國靈異電影的新篇章，上映時共吸引了544萬觀眾入場，因此第二集備受期待。

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基於第一集《黑祭司們》的影響力，加上宋慧喬參演，令《驅魔黑修女》未上映先轟動。 基於第一集《黑祭司們》的影響力，加上宋慧喬參演，令《驅魔黑修女》未上映先轟動。 基於第一集《黑祭司們》的影響力，加上宋慧喬參演，令《驅魔黑修女》未上映先轟動。

事隔10年回歸大銀幕

在《驅魔黑修女》中演「尤妮婭修女」的宋慧喬，事隔10年再度回歸大銀幕拍電影，而且戲裡還有全汝彬、李陣郁和文佑鎮主演，質素完全值得信賴，因而引起觀眾的好奇。此外，同日上映的還有崔元燮導演的《大畫特務2》，以19.6%的預購率和75,099名預售人數排名第二。

《大畫特務2》電影的男主角權相佑，宣傳此片時就曾說，「你好，我是權相佑。」然後鞠了一躬指：「我不會對你說『請欣賞這部電影』或『請四處推廣此戲』之類的軟弱的話。」然後在台上跪下說：「真的很絕望。我很想票房《驅魔黑修女》和《不能說的秘密》(Secret2Untold Melody，同時上映)。」權相佑的舉動，得到觀眾熱烈反響，更令3齣電影的對決結果，惹來戲迷和行內人關注。

權相佑主演的《大畫特務2》，暫時預售票房排行第二位。 權相佑宣傳《大畫特務2》時，在台上跪下說：「真的很絕望。我很想票房勝過《驅魔黑修女》和《不能說的秘密》。」 基於第一集《黑祭司們》的影響力，加上宋慧喬參演，令《驅魔黑修女》未上映先轟動。

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