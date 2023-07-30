宋智孝重遊香港心情興奮 談起金鐘國即皺眉（有片）

韓國藝人宋智孝繼月前現身港九各地後，近日再度來港，更是她相隔近5年再度出席香港公開活動。宋智孝此行獲代言品牌邀請來港，並跟大批Fans舉行見面會，智孝接受訪問時表示感到興奮，談到6月到過香港跟品牌開會，亦有順道觀光，想看看這幾年香港有沒有甚麼變化，在街上亦有被途人認出，不過今次行程緊密，智孝稱未有時間周圍遊覽，她透露此行食了雲吞麵、粥及飲珍珠奶茶。

宋智孝曾與綜藝節目《Running Man》（RM）成員來港，她笑言跟RM拍檔一齊來香港當然開心，但今次為品牌宣傳，所以會努力把工作做好。當被問到有否機會再來港拍攝《Running Man》，智孝表示希望可以再偕眾成員來香港，她坦言也是看港產片長大，希望能與周潤發、劉德華、郭富城、Angelababy（楊穎）等港星合作。