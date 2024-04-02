宋江今日當兵暫別粉絲 《社內相親》金旻奎入伍公開平頭裝

宋江早前透過所屬公司Namoo Actors公布入伍日期為4月2日，他會以陸軍現役身份展開兵哥生涯，為免引起混亂及安全起見，呼籲廣大粉絲切勿到場送別偶像。今日，宋江會以非公開方式進入新兵教育隊，他還透過自己的IG帳戶公開平頭裝暫別粉絲。宋江本月23日將滿30歲，據當地陸軍現役兵規定需服役18個月，預料宋江最快可在2025年10月退伍。

公開親筆信

宋江趁入伍前，在其official fan café公開親筆信：「很苦惱從哪裏開始説起。大家應該都通過報導看到我終於要入伍了，從2017年出道開始到現在一直喜愛我的鬆餅們（粉絲暱稱），因為有大家，我才會存在，非常感謝大家填滿了我20多歲的人生，我很快就回來，到時候讓我們以比現在更幸福的模樣再見吧。」宋江更強調不會浪費未來當兵的時間。

愚人節入伍

至於憑《社內相親》中的男秘書角色爆紅的酒窩型男金旻奎，去年透露已有當兵準備，昨天愚人節，29歲的金旻奎以陸軍現役入伍，他亦有在IG公開報到照片，向粉絲表示：「我會安全回來的。」去年6月，金旻奎在首爾舉辦首場粉絲見面會《SPACE》，趁當兵前與粉絲一同留下美好回憶。