宋熙年被指「大使虛榮」因囝囝單眼皮惹整容疑雲 大方逐一回答網民負評

香港開電視全新綜合資訊節目《一線搜查》於上月頭正式首播，節目搵嚟宋熙年（Sarah）、林希靈及黃愷怡等7位靚女擔任主持，當中主持經驗相當豐富嘅Sarah，離開無綫後與老公陳智燊（Jason）開設網上影片頻道做KOL，相隔兩年再做返主持，難免有少少緊張。日前香港開電視喺Facebook上載一條關於Sarah回應嘅片段，佢大方得體嘅回應獲網民大讚。

現年36歲嘅宋熙年，2007年代表澳洲悉尼參加《國際中華小姐競選》奪得冠軍，加入無綫後主要擔任主持及活動司儀工作，不過佢喺2019年選擇離開無綫，除咗繼續做司儀工作之外，佢仲同老公陳智燊開設網上影片頻道做KOL，不時分享佢哋生活日常，得到唔少廣告商青睞。

被網民斥大使又虛榮

有網民曾指佢同Jason拍片炫耀名牌手袋及名錶，太大使及虛榮，而Sarah就話「多謝你哋嘅提點，啱嘅！講真呢，我哋未結婚、未生小朋友之前，可以話係大使啲嘅，因為嗰陣時好似冇咩責任。其實近年我哋嘅生活習慣，無論係小朋友，或者使費都檢討咗好多。」另外，被指細屋搬大屋，離開TVB後搵錢多咗，佢就有少少尷尬話：「搬大屋唔代表搵大錢㗎噃，搬大屋係一個實質上有需要，屋企真係多咗小朋友，多咗嘢啫。」

之後，話說早前宋熙年孖住老公同YouTuber 私人健身教練Emi Wong喺網上直播，期間就比網民話佢哋係奀星，咁多年都唔知佢哋嘅名字，而Sarah就冇介意亦大方回答話：「我哋嗰次合作嘅人係Emi Wong，Emi Wong大家都知道，有5百萬followers，所以喺佢隔離，我哋真係奀星嚟㗎！」

娛 樂 圈模範夫妻

陳智燊與宋熙年喺2016年結婚，先後誕下兩名兒子Damon和Jamie，人前人後都相當恩愛，被公認為娛樂圈模範夫妻。有網民就表示Jason好煩同好多嗲，同係咪覺得自己好好笑，而Sarah就笑住大聲話：「我認同！」。

佢哋二人不時分享同囝囝Damon和Jamie親子樂嘅影片及相片，喺分享嘅片段中囝囝嘅英文講得非常流利，而廣東話就麻麻哋，有網民就問點解咁細個就講英文，係咪覺得中文好難同好失禮，Sarah解釋話：「梗係唔係啦！因為我大仔Damon出世嘅時候，好多時我同Jason都要出去做嘢，工人姐姐湊佢比較多，咁我哋想佢同工人姐姐可以溝通到，所以希望佢講多啲英文先，等佢溝通到，近年其實我哋都講多咗中文㗎啦！」

最後，宋熙年同陳智燊都擁有雙眼皮，但大仔Damon竟然係單眼皮，有網民質疑佢哋係咪有做過割雙眼皮嘅手術，Sarah解釋指：「其實我出世嘅時候，係6個月先雙眼皮，我覺得大仔Damon可能遺傳咗我呢樣嘢，但佢而家已經雙眼皮啦！」

宋熙年

宋熙年IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載