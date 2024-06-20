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娛樂
2024-06-20 10:58:00

宋芝齡疑暗指歐倩怡「女人真係唔好讀咁多書嚇親男人」論離地 ：網上虛擬世界9.5分飄 0.5分實

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宋芝齡疑暗指歐倩怡「女人真係唔好讀咁多書嚇親男人」論離地 ：網上虛擬世界9.5分飄 0.5分實

宋芝齡疑暗指歐倩怡「女人真係唔好讀咁多書嚇親男人」論離地 ：網上虛擬世界9.5分飄 0.5分實

現年45歲的「韓國達人」、TVB清談節目《流行都市》主持宋芝齡，昨日於IG出PO，不開名指「看到段一位藝人講說自己離婚，回復單身的近況」疑暗示歐倩怡離婚後玩交友app一事，並對其「女人真係唔好讀咁多書」及「如果唔係嚇親男人」嘅言論有所感受，引起網民熱話。

宋芝齡IG指網上世界難分真與假，男女都要小心。 宋芝齡在IG指「聊時看到段一位藝人講說自己離婚，回復單身的近況」。 宋芝齡出PO獲網民力撐。 宋芝齡曾參選1996年香港小姐選舉。 宋芝齡由《都市閒情》到《流行都市》都是常規主持。 根據維基百科，宋芝齡曾就讀延世大學及明愛專業及成人教育中心商科。

宋芝齡指網上世界 男女都要小心

宋芝齡昨日在IG上載一張跑步機面板及個人黑白照，並留言話：「我今朝跑步做運動的時候，無聊時看到段一位藝人講說自己離婚，回復單身的近況… 內容提及自己嘗試接觸網上交友app，在Profolio上，填寫自己的高學歷，以她幾次的經驗所得，是會嚇怕身邊的男仔的。以她認為的總結，女人真係唔好讀咁多書…😳吓❓如果唔係嚇親男人…😳吓❓

但以我所看，可能這位同事最近先學習玩交友app，未清楚其實網上的虛擬世界是極之虛幻的。9.5分飄、0.5分實🤧，與學歷沒有正面的關係。 對於這方面我個人有點睇法，如果正常人以正常的邏輯思維去接觸現時的虛擬世界，那麼無論是男或女一定要小心、小心小心小心再小心⚠️ 不要做純純的小白兔🐰

電視的宣傳片，警方都有經常提醒：提子、提子、提防騙子！ 🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️

P.S 看來我要加緊開辦多些相關女性的交流座談會，提升自我、緊貼社會」

歐倩怡自爆曾半夜窒息失禁可能是3大原因呢兩類人較常見

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歐倩怡在節目中稱女人不要讀太多書，引來不少批評。 歐倩怡曾表示透過交友app相約6位男士見面，有網民斥她離婚不久便玩交友app，歐倩怡回應表示「都兩年啦～搵人傾下偈唓，無做壞事。」 歐倩怡自爆有玩交友App。 歐倩怡離婚後首談感情事。 歐倩怡提到2019年12月自己一場大病，當時郭晉安的處理手法引來勁大迴響。 郭晉安與歐倩怡上月驚爆離婚，18年婚姻劃上句號。

呢個PO出街後，有網民表示欣賞宋芝齡導出事實，亦有人留言指︰「真情情節，大學碩士生喜歡叉燒司傅或地盤工人」。亦有網民表示讀書無可厚非︰「兩睇啦~讀書求知識、提升技能；唔洗讀咁多書，除非佢人際關係好、人脈廣闊。講到尾無非都係為自己搵食啫。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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