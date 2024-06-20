宋芝齡疑暗指歐倩怡「女人真係唔好讀咁多書嚇親男人」論離地 ：網上虛擬世界9.5分飄 0.5分實

現年45歲的「韓國達人」、TVB清談節目《流行都市》主持宋芝齡，昨日於IG出PO，不開名指「看到段一位藝人講說自己離婚，回復單身的近況」疑暗示歐倩怡離婚後玩交友app一事，並對其「女人真係唔好讀咁多書」及「如果唔係嚇親男人」嘅言論有所感受，引起網民熱話。

宋芝齡指網上世界 男女都要小心

宋芝齡昨日在IG上載一張跑步機面板及個人黑白照，並留言話：「我今朝跑步做運動的時候，無聊時看到段一位藝人講說自己離婚，回復單身的近況… 內容提及自己嘗試接觸網上交友app，在Profolio上，填寫自己的高學歷，以她幾次的經驗所得，是會嚇怕身邊的男仔的。以她認為的總結，女人真係唔好讀咁多書…😳吓❓如果唔係嚇親男人…😳吓❓

但以我所看，可能這位同事最近先學習玩交友app，未清楚其實網上的虛擬世界是極之虛幻的。9.5分飄、0.5分實🤧，與學歷沒有正面的關係。 對於這方面我個人有點睇法，如果正常人以正常的邏輯思維去接觸現時的虛擬世界，那麼無論是男或女一定要小心、小心小心小心再小心⚠️ 不要做純純的小白兔🐰

電視的宣傳片，警方都有經常提醒：提子、提子、提防騙子！ 🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️🫣⚠️

P.S 看來我要加緊開辦多些相關女性的交流座談會，提升自我、緊貼社會」