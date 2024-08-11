完成腦電波與神經配對 阿Mo康復進度超出預期

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)入院逾兩年，近日康復進漸見曙光，李盛林牧師昨晚亦代兒子發第107封代禱信，更以「詩篇103:5」及「如鷹重生的選擇」為題，談阿Mo在過去的兩年，經歷艱苦的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。蛻變的過程是困難艱巨，但阿Mo所選擇的像老鷹一樣，不是等死，而是勇敢地選擇在痛苦中重生。
李盛林牧師指，阿Mo上周「完成腦電波與神經配對」，醫生對他在配對期間超出預期快的反應，好評不絕，在往後的復康更是樂觀。而接下來至少有7個月對應生活各等更密集的訓練，從大肌肉、大關節開始，再逐漸到小肌肉到和小關節；從完全依賴儀器的輔助，慢慢轉向自主控制活動。這都在手術之前不可能，更是無法想像的。盼在這最少7個月的密集復康之中，能有超卓的成績。
信中又呼籲請為負責跟進腦電波配對後密集訓練的治療師禱告，盼他們能掌握阿Mo身體電波的變化，能使肌肉關節發揮更大的果效。以及請繼續為阿Mo更上一層樓復康馬拉松的決心和身心靈禱告，盼望他更倚靠創造主，經歷祂在身體上醫治大能，以回應每天密集復康的訓練。
李盛林又以「親情無價」說出自己感受：「隨著我們的年紀漸長，子女各有自己的發展和家庭，作為父母的更是意識到親情的可貴。特別在這兩年多的日子，是親情維繫我們彼此間的感情。這份情可以是親身的同行，也可以是心底話的表達，或是表示鼓勵的動作，默默為對方付上的安排。特別是當五歲的孫女在視像中天真活潑地對叔叔說：be brave 要勇敢，唔好喊，加油(她用雙臂有力地向下拉)。這是何等真摰的親情表達。」