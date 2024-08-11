完成腦電波與神經配對 阿Mo康復進度超出預期

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)入院逾兩年，近日康復進漸見曙光，李盛林牧師昨晚亦代兒子發第107封代禱信，更以「詩篇103:5」及「如鷹重生的選擇」為題，談阿Mo在過去的兩年，經歷艱苦的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。蛻變的過程是困難艱巨，但阿Mo所選擇的像老鷹一樣，不是等死，而是勇敢地選擇在痛苦中重生。

李盛林牧師指，阿Mo上周「完成腦電波與神經配對」，醫生對他在配對期間超出預期快的反應，好評不絕，在往後的復康更是樂觀。而接下來至少有7個月對應生活各等更密集的訓練，從大肌肉、大關節開始，再逐漸到小肌肉到和小關節；從完全依賴儀器的輔助，慢慢轉向自主控制活動。這都在手術之前不可能，更是無法想像的。盼在這最少7個月的密集復康之中，能有超卓的成績。