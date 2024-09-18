官恩娜外婆爭產案訴訟長達10年 9．19開庭再審

官恩娜外婆遺產官司長達10年訴訟仍未完結，將於明天(19日)在高等法院再度開庭，預計審訊過程長達20日。官恩娜外婆勞笑鳳於2014年9月過世，她生前訂立遺囑，將所有遺產留給毫無血緣的「契仔」。早年官恩娜及其父母、兄長官仲銘被律師入稟高院，要求各人交還外婆財產，涉款逾5千萬元。此外，官恩娜的姨媽及兩位阿姨亦入稟要求宣布遺囑無效。

勞笑鳳與官恩娜母同住3年後去世 官恩娜外婆勞笑鳳於2014年去世，享年85歲。勞笑鳳的身家頗富有，部分財產是從事清潔生意的亡夫麥錦超遺留給她。據高院於2016年頒下的判決書指，勞笑鳳生前原本有近三千萬元定期存款及6個單位，她在其中一個單位居住，餘下5個用來收租。惟勞笑鳳離世時，僅餘1萬多元的存款及1個單位，而該個單位已被用來擔保官恩娜父親官有權和勞笑鳳借錢。 勞笑鳳共有5名女兒，第4的女兒早年死去，她自2011年起搬去跟官恩娜母親麥銀麗一同居住後，與官恩娜的姨媽麥銀娣、三姨麥麗萍及五姨麥美華甚少接觸，就連她的死訊，亦是過了數月，由官恩娜妹妹官恩沂告之其他人。

官恩娜父曾向外母借錢 勞笑鳳與官恩娜母親同住期間，先後將三個物業變賣，共值逾千六萬，但她的銀行帳戶沒有相關款項的紀錄，其名下共約3000萬存款亦不翼而飛。資料顯示，勞笑鳳曾於2013年11月將其名下鳳凰閣物業做按揭，以借款予官恩娜的父親官有權。