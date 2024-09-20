官恩娜外婆爭產案｜姨媽首日作供 Ella妹妹通知方悉母親死訊

官恩娜外婆爭產案於19日在高院開審，長達20日的審訊將傳召涉案多位人士上庭作供。官恩娜外婆勞笑鳳生前把遺產全交予官母的男友人，亦即是案中的「契仔」馮明業。據案情指勞笑鳳於14年9月離世，她於13年10月訂立遺囑，馮明業是唯一受益人。官恩娜的姨媽麥銀娣及兩位阿姨麥麗萍、麥美華要求法庭裁定遺囑無效。

「契仔」代表律師指勞笑鳳於2011年搬至粉嶺與二女，亦即被告麥銀麗同住，並於12年3、4月開始與長女麥銀娣等疏遠，其後勞笑鳳與馮明業上契，但麥銀娣未獲邀請出席飯局。律師指此舉可見勞與麥銀娣的母女關係疏遠，並稱馮明業曾問勞是否想見長女，但勞稱不想，麥銀娣強調「無可能」。

大女唔知母親收契仔

麥銀娣在庭上表示不知道母親想馮明業成為其「契仔」，也不知道他們上契時，母親曾送贈銀餐具及勞力士名錶予馮明業，或馮明業曾協助搬移祖先的神主牌。律師又指馮明業喪禮中負責「擔幡買水」，她表示自己沒有出席母親的喪禮，未有見過此事。

官恩娜妹告之外婆死訊

據16年的報導指，勞笑鳳自搬與官恩娜母麥銀麗同住之後，開始與大女、三女及五女疏遠，而且麥銀麗亦不停離間母親與家姐和兩妹的感情，禁止母親與兩妹開聯名戶口。麥銀娣等人亦難以接觸到母親，而母親離世的消息，亦是跟官恩娜妹妹官恩沂閒聊才得知，但當時勞母的身後事已經處理完畢，並且相隔了一段時間，因此只得官恩娜一家有出席過喪禮，但其他親友毫不知情。