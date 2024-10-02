官恩娜外婆爭產案｜年逾90歲證人出庭 官恩娜曾致電責罵細姨麥美華

官恩娜(Ella)已故外婆勞笑鳳的遺產爭奪案續審，Ella的三姨麥麗萍及其夫麥傑儀、五姨麥美華先後上庭作供。今日(2日)再到Ella的表兄弟姊妹出庭，而此案最大年紀的證人，即勞笑鳳的妹妹勞金鳳原定明天出庭，但因為審訊有變，Ella的姨婆改於今日下午出庭。

Ella的姨婆勞金鳳今日出庭作供，年過90的她等近10年才可上庭。(林俊源攝)

根據Ella的三姨麥麗萍作供稱，Ella母親麥銀麗不時向勞笑鳳情緒勒索，稱勞笑鳳若不借錢給她，其夫官有權便會被人斬死，繼而令勞笑鳳借錢給她。83年，她與丈夫麥傑儀結婚，Ella母親便向她借金器典當，而且每次都是「借完無回頭」，她亦不知道對方將金器典當的價值，只從Ella母親得知自己直至2011年先後借出大約11萬。Ella三姨表示只知對方環境好差，因為從母親勞笑鳳借不到錢，於是自己只好盡力借。同時她又指出Ella父親官有權從不亮相借錢，一直由麥銀麗出面借。

Ella母親麥銀麗與官有權的經濟狀況似乎不像外間所指般富貴，麥銀麗向家姐、細妹多次借款。

首飾金錢一去無回頭

Ella的細姨麥美華於周一作供稱，從Ella母親口中得知本案被告之一，亦即是「契仔」馮明業獲聘為司機兼助理，負責照顧勞笑鳳，惟麥美華聯同其他家姐欲探勞笑鳳時，均被馮以不同藉口拒絕。她過去亦多次借錢給Ella母親，她亦將首飾給官有權代為修復，但全數沒有歸還。

Ella 細姨曾被官恩娜致電責罵

2011年11月，她與兩位家姐深覺不妙，於是直接上門找勞笑鳳位於粉嶺雞寮的住所，形容勞見到她們三人非常開心。其後她先後收到官恩娜及麥銀麗的電話，斥責她私自進入寓所。在第二次探望勞笑鳳後，曾致電麥銀麗一家，但只有Ella胞妹接聽電話，最後她亦只靠Ella胞妹手機WhatsApp 才得悉母親已離世。