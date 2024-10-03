官恩娜外婆爭產案｜碧瑤清潔創辦人母親為官恩娜姨婆 吳永新今出庭作供

官恩娜(Ella)已故外婆勞笑鳳的遺產爭奪案續審，勞笑鳳的胞姊勞金鳳昨日上庭作供，陪同她出庭的還有碧瑤綠色(1397)的大股東吳永康、執行董事兼行政總裁吳玉群以及碧瑤創辦人之一吳永新等，均到場聽審，其後吳永康與吳永新陪同勞金鳳離開，始知官恩娜的姨婆便是吳永康等的母親。
勞金鳳帶子女做清潔
勞笑鳳的胞姊勞金鳳在庭上作供稱自己年輕時與胞姊一同從事清潔工作，之後再自立門戶。吳永康及吳玉群過去在訪問提過入行清潔全因為母親。吳永康在17年的專訪提到父親從事保安員，母親是小販，一家人在木屋區居住，因為父親看守的大廈有住客想找人做清潔，於是母親兼任清潔賺多些錢，而吳永康及吳玉群合共7位兄弟姊妹便成為母親的員工。
碧瑤愈做愈大
吳永康在家中排第二，當時只有12歲的他與兄弟姊妹逐家派卡片，自己書包有時要準備一套校服，做完清潔便換衫上學，而吳玉群因為是家中孻女，身形嬌小，要邊跳邊抹窗。在全家合力下，因為生意不錯，勞金鳳決定轉為全職清潔。這段童年亦造就了吳永康、吳玉群的清潔事業。
吳永康在大學畢業之後，於1980年與胞弟吳永新開碧瑤清潔服務公司，主力負責為住宅進行清潔工作。1982年，哥哥吳永全加入成為董事之一。
適逢港府將旗下辦工室清潔外判，吳永康就睇準當時元朗等偏僻地方落標，自始與政府建立關係，並多次抓緊機遇，成為政府其中一個主要的清潔外判商，14年在主板上市，近年更發展廢物處理及回收業務上。吳永康更表示未來可以建設自己的的塑膠回收廠，做到「回收一條龍」。
吳永新另搞清潔相關業務
碧瑤創辦人之一吳永新於2010年離開碧瑤，轉投貿易行業，他現時是健力清潔器材有限公司的董事總經理。據資料顯示，健力清潔器材有限公司成立於1983年，早期從事進口貿易，將歐美的清潔器材引進香港市場銷售。到了90年代，貿易市場進一步拓展到內地。千禧年的時候，吳永新認為企業要轉型，於是他在佛山興建工廠，組建自己的研發和生產團隊，開始從純貿易向研發、生產、銷售一條龍轉型。
紀念童年往事
「碧瑤」是來自當年吳父過身，勞金鳳帶同7名字女遷入碧瑤灣最小的單位，為了紀念全家人擠在一起，但關係密切的時光，於將公司名叫碧瑤。時至今日，勞金鳳與子女的關係仍然親近，7兄弟姊妹仍然緊密，因此昨日勞金鳳上庭時，吳家近乎總動員，而吳永新將於今日作供，料交待當年與母親勞金鳳前往找勞笑鳳的內容。