官恩娜外婆爭產案｜被姨媽指大罵外婆 Ella懶理官司遊蒙古

官恩娜外婆勞笑鳳爭產案明天(23日)進行第三日聆訊，其母麥銀麗與勞笑鳳「契仔」馮明業被官恩娜的姨媽及兩位阿姨入稟要求裁定勞授權契仔繼承遺產的遺囑無效。據悉，官恩娜將不會出庭作供，而她則在IG標示自己身在蒙古。

官恩娜被姨媽指責罵外婆 官恩娜(Ella)在IG的限時動態分享自己身在蒙古成吉思汗廣場（又名蘇赫巴托廣場），並拍下廣場上的蘇赫巴托紀念碑。Ella的姨媽麥銀娣於上周五(20日)作供時，透露於13年探望勞笑鳳時，對方透露被官恩娜致電責罵。Ella姨媽稱母親當時形容Ella在電話鬧她「鬧到好甘」、「鬧到佢接受唔到」，估計跟自己早前探訪有關。姨媽認為官恩娜在外婆的遺產上有得益，因為勞笑鳳曾將物業抵押，其中一名借款人為官恩娜。