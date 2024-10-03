官恩娜外婆爭產案｜Ella姨婆強調胞姊視金錢如命︰無諗過家姐死無人通知

官恩娜(Ella)已故外婆勞笑鳳的遺產爭奪案續審，Ella的三姨麥麗萍及其夫麥傑儀、五姨麥美華先後上庭作供。昨日(2日)再到Ella的表妹出庭作供，而此案最大年紀的證人，即勞笑鳳的妹妹勞金鳳原定今日(3日)出庭，但因為審訊有變，Ella的姨婆改為昨日現身。

與官恩娜母同住後難聯絡 93歲的勞金鳳上庭作供時，稱自己不知道胞姊有一個「契仔」馮明業，只知馮是助手，從沒聽過胞姊要收契仔，就算被告律師多次追問勞金鳳是否得悉勞笑鳳與馮明業是契媽及契仔關係，她均表示「無！」 勞金鳳提到年輕時曾與胞姐勞笑鳳一齊做清潔工作，曾為一件事鬧翻，導致十年不曾聯絡，形容是「兩姊妹鬧交，你嬲下我，我嬲下你咁」但其後和好，雙方亦不時聯繫。她稱胞姐在灣仔獨居時，可如常靠電話聯絡，惟對方隨Ella母親麥銀麗搬至雞嶺之後，只能透過馮明業才找到她，其中一次更是勞笑鳳偷偷問工人借電話，才可以跟她交談。

勞笑鳳曾交代身後事 勞金鳳在庭上提到勞笑鳳生前曾講明自己死後一定要土葬，而自己最生氣的是勞笑鳳離世竟然沒人通知。其後她問Ella母親麥銀麗，但麥銀麗竟稱是勞笑鳳生前的意願。勞金鳳在座上說︰「黐線！點會！人都臨終點會唔想見自己親人，又要無嗌交！」 她又提到前往雞嶺探望胞姊前，曾在一次通電提到身後事安排，她表示自己死後，骨灰除處撒掉便可，但勞笑鳳聞言即表示不能，強調自己一定要土葬，萬萬不能火葬。勞金鳳當時回覆胞姊指土地太貴不值得用作土葬，而勞笑鳳就表示「我大把錢！我買得起！千祈唔好燒我！我幾多錢都買得起！」而勞笑鳳土葬的意願，是所有親友都知道。 勞金鳳稱今次通電亦提到遺產安排，當時她建議胞姊將名下物業分別與不同女兒聯名，並交由她們代收租金，但對方就稱「如果俾晒啲樓佢哋，邊個養我？其他都可以嘅，阿麗就唔得。」

形容勞笑鳳對錢著緊 被告律師提及勞金鳳在9年前作供時，曾用上「六親不認」的字眼去形容勞笑鳳，勞金鳳就表示不記得當年有沒有說過「六親不認」，但肯定想帶出的意思是胞姊非常著緊金錢，金錢是一切。她提到昔日同住時，她曾向胞姊借了100元，未幾胞姊便向她追討金錢，更因此而被鄰居投訴。 勞金鳳在庭上稱自己沒想過會打官司，再次表示「無諗過家姐死無人通知」令她不能見對方最後一面，以及麥銀麗竟稱是對方的意願。