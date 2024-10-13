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娛樂
2024-10-13 17:03:58

官恩娜外婆爭產案｜Ella媽咪滿頭白髮現身法庭 被指與契仔馮明業是情侶

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官恩娜母親上周四(10日)在高等法院現身，滿頭白髮的她跟昔日照片判若兩人。

官恩娜母親上周四(10日)在高等法院現身，滿頭白髮的她跟昔日照片判若兩人。

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官恩娜外婆爭產案仍在高等法院審理，上周四原定由照顧官恩娜(Ella)外婆勞笑鳳的印籍外傭阿Dee以及被告麥銀麗，即Ella母親上庭作供。惟外傭阿Dee在庭上稱自己忘記長達13頁的供詞，法庭准許即時傳譯員將內容以印尼語讀一次，加上阿Dee在審訊期間多次前言不對後語，導致審訊延長，令麥銀麗未能上庭，最後她在丈夫官有權、細女官恩沂及新抱Carol陪同下離開。久未露面的麥銀麗如今卻成為一頭白髮的老婦，身形肥胖，跟昔日照片判若兩人。

(左起)官恩娜母親麥銀麗、外婆勞笑鳳以及細妹官恩沂。

(左起)官恩娜母親麥銀麗、外婆勞笑鳳以及細妹官恩沂。

官恩娜母親多次問娘家借錢

麥銀麗在家中排行第二，與官有權結婚之後，先後誕下官恩娜、官仲銘及官恩沂。根據她的大家姐麥銀娣、三妹麥麗萍及五妹麥美華作供稱，麥銀麗經常問娘家借錢，三妹麥麗萍出嫁時，麥銀麗更拿去她的金器去典當。她們在庭上亦指麥銀麗借錢多與丈夫官有權有關，五妹麥美華曾稱曾把首飾給予官有權修理，但全都一去無回頭。另外，勞笑鳳的93歲胞妹勞金鳳早前上庭指胞姊生前曾稱信不過麥銀麗。

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官恩娜母親麥銀麗多次問娘家借錢，大部份與官有權有關，她曾向勞笑鳳稱「係咪睇住我死？人哋追債，會斬死官有權！」

官恩娜母親麥銀麗多次問娘家借錢，大部份與官有權有關，她曾向勞笑鳳稱「係咪睇住我死？人哋追債，會斬死官有權！」

麥銀麗變白髮老婦

從昔日的照片所見，麥銀麗相貌娟好，身形中等，惟當日她在法院的打扮，與照片判若兩人。上周四下午開審時，她在庭外的玻璃房跟官有權等候，滿頭白髮的她戴上口罩及眼鏡，以全黑打扮示人。由於外傭作供時間過長，令原本要上庭的麥銀麗延至明天(14)才出庭作供，最後她在家人陪同下登上私家車離去。

滿頭白髮的麥銀麗與官有權手拖手登上白色私家車離去。 滿頭白髮的麥銀麗與官有權手拖手登上白色私家車離去。
官恩沂(左)早前上庭作供，她的大嫂Carol(露腰者)連日來陪官恩沂現身法院，其夫官仲銘未有露面。

官恩沂(左)早前上庭作供，她的大嫂Carol(露腰者)連日來陪官恩沂現身法院，其夫官仲銘未有露面。

麥銀麗與娘家斷絕來往

據了解，自勞笑鳳離開後，麥銀麗與娘家斷絕來往，由於她在娘家近乎「消失」多年，因此娘家多位親友以及碧瑤綠色(1397)的大股東吳永康、執行董事兼行政總裁吳玉群等於上周四均有現身，盼借今次審訊見到麥銀麗。

麥銀麗如今變成一個蒼老婦人，但打扮仍然時髦。 麥銀麗如今變成一個蒼老婦人，身形肥料，但打扮仍然時髦。 麥銀麗昔日照片。

馮明業與官恩娜母親關係非比尋常

案中另一被告馮明業是麥銀麗的男性友人，最後變成勞笑鳳的契仔，兼遺產唯一受益人。根據供詞指勞笑鳳是搬往雞嶺是與麥銀麗、官仲銘同住，惟外傭口供就提到馮明業亦是居於上址，就算搬至萬豪居後，馮明業亦在該處同住，因此原告律師曾在庭上指出官恩娜父母的婚姻早已名存實亡，馮明業是官恩娜母親麥銀麗的男友，正因為如此關係，才會做出一正常人不願意做的事，但馮明業否認。

馮明業與勞笑鳳、麥銀麗一直同住，原告律師指二人關係非比尋常。

馮明業與勞笑鳳、麥銀麗一直同住，原告律師指二人關係非比尋常。

官恩娜於上周四(10日)繼續分享在蒙古的照片。

官恩娜於上周四(10日)繼續分享在蒙古的照片。

官恩娜外婆的細女麥美華指馮明業是由Ella母親「聘用」，並作為勞笑鳳的秘書。

官恩娜外婆的細女麥美華指馮明業是由Ella母親「聘用」，並作為勞笑鳳的秘書。

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