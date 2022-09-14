官恩娜嫁混血醫生老公淡出幕前 IG曬新片被激讚青春

官恩娜（Ella）當年以模特兒身份出道，繼而成為歌手，歌曲《失常》、《地平線》成唱K必唱歌曲之一，又參演過TVB《律政新人王II》、《酒店風雲》等多套劇集，惟一直星運平平，直至2009年於《超級巨星》與參賽者林志程合唱《Endless love》被雷頌德激讚，唔少網民都對官恩娜刮目相看，仲喺Facebook成立「力捧官恩娜上位團」，歌唱技巧備受肯定；不過，官恩娜自2015年與法籍老公結婚及誕下兩子後便淡出幕前。

日前，官恩娜釋出參觀故宮文化博物館影片，身穿花卉連身裙、名牌拖鞋，並戴上草帽嘅官恩娜仍舊青春，完全睇唔出已屆43歲之齡；唔少網民仲留言大讚官恩娜依然咁靚，仲話希望佢復出：「咁青春得唔得架」、「咁多年都仲係咁靚，我都好想好想你唱番歌呀，有演唱會更好」、「呢個18歲的少女，很久沒見了」、「求下你復出啦」等等。官恩娜現時將所有時間放在家庭上，曾與粉絲於IG大玩「你問我答」，回應提問時指自己短期內都唔會復出再登上舞台，即使想念於台上唱歌表演，但宜家想專注照顧孩子。

老公為中法混血兒

官恩娜未遇到老公前曾患上貝爾氏麻痺症，右半邊臉肌肉僵硬，後來因現任老公Domingo陪伴在側，經歷患難後在2015年初結婚。據悉，Domingo係一名中法混血兒，擁有愛爾蘭皇家內外科醫學院執照，英國倫敦大學碩士畢業，於法國擁有萬呎別墅。