官恩娜查問細女體操學校有冇閉路電視 反被職員指神經過敏

官恩娜與中法混血兒醫生結婚後，育有一子一女，她更淡出幕前專心相夫教子。今早她在限時動態分享了一則關於一名有戀童癖的男子，去年在社區中心擔任義務導師時，在課堂上伸手入6歲女童的裙底摸私處，其後被判入獄兩年，而此人早年已有前科，當時更被判5年2個月，沒想到出獄後再次犯案。官恩娜表示看到這些報道令人難受，並呼籲大家要好好保護兒童。

其後她再在社交限時動態分享一些自己作為母親的顧慮，她說︰「我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要着好似泳衣嘅體操服，班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情況，只係有一個男教練喺裏面。」

其後她致電該校了解教室裡有沒有閉路電視，但遭職員反指她過度緊張︰「我電話嗰個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏，想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅，但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏，拋低一句：咁驚唔好學囉！」