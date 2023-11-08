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娛樂
2023-11-08 18:20:07

官恩娜查問細女體操學校有冇閉路電視 反被職員指神經過敏

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官恩娜是兩位小朋友之母，對小朋友遇害的新聞自然特別感觸。

官恩娜與中法混血兒醫生結婚後，育有一子一女，她更淡出幕前專心相夫教子。今早她在限時動態分享了一則關於一名有戀童癖的男子，去年在社區中心擔任義務導師時，在課堂上伸手入6歲女童的裙底摸私處，其後被判入獄兩年，而此人早年已有前科，當時更被判52個月，沒想到出獄後再次犯案。官恩娜表示看到這些報道令人難受，並呼籲大家要好好保護兒童。

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官恩娜淡出幕前之後，一直相夫教子，做賢內助。

其後她再在社交限時動態分享一些自己作為母親的顧慮，她說︰「我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要着好似泳衣嘅體操服，班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情況，只係有一個男教練喺裏面。

其後她致電該校了解教室裡有沒有閉路電視，但遭職員反指她過度緊張︰「我電話嗰個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏，想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅，但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏，拋低一句：咁驚唔好學囉

有閉路電視可保障雙方利益

她強調不是指那名男老師有問題，故意製造恐慌，只是覺成日有不幸事情發生，大家應該提高警覺，「避免任何一個小朋友受到傷害，因為一個都嫌多！最後她更留言問道︰「請問所有受害人嘅父母送小朋友去補習社...興趣班etc...之前會唔會諗到會有啲事發生呢？如果佢哋打電話去詢問有冇閉路電視可能得到嘅答案都同我一樣...

及後她再解釋希望有閉路電視是保障雙方安全及權利。有不少網民留言表示認同官恩娜的說法，認為不是因為擔心小朋友被非禮，而是擔心小朋友在課堂若發生甚麼意外，起碼家長事後可以從影片上了解，也可以保障導師自身利益。

官恩娜稱老師沒有問題，只是希望有閉路電視以保障雙方利益。

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