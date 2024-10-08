官恩娜獨遊蒙古拜訪巫師 遭對方爆一事搞到喊

官恩娜(Ella)外婆的遺產案現在高等法院審理，母親麥銀麗被指與「契仔」馮明業是男女朋友關係，而Ella父親官有權及妹妹官恩沂亦於今日上庭作供。官恩娜大嫂連日來上庭聽審，Ella則在社交平台發布她獨自前往蒙古旅遊的片段，影片見到她在當地拜訪薩滿（巫師）。

Ella在片中表示自己只是純粹想見識一下，自己亦沒有準備任何問題，但她被對方說出放在心裡的一件事而嚇一跳，她說︰「竟然一開口，就問咗一件令我耿耿於懷咗好耐嘅事。」影片見到Ella用手抹眼淚。

她說︰「最初只係懷着半信半疑嘅心情去到， 亦都冇乜嘢需要搵佢解決，只係好奇想知道咁出名嘅蒙古薩滿巫師到底係乜嘢一回事，真係估唔到佢一開口就問咗個咁樣嘅問題， 我唔方便喺度講佢到底問咗我乜嘢，盡量忍住啲眼淚，但太大衝擊最後都係喊咗出嚟！我諗喊嘅原因係因為突然有人提起一件心事，令我諗返起好多嘢。其實佢冇就住事件作出任何建議，我諗我只係嚇親。有人同我講佢可能識得心理學，又或者只係巧合，無論如何，唔希望大家過分迷信！我只係想同大家分享今次嘅經歷。」