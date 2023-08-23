官恩娜與謝安琪罕有合照 加埋__歲仍被網民讚凍齡冇走樣!

官恩娜（Ella）2004年以歌手身份出道，一直發展平平，直至2009年與《超級巨聲》參賽者林志程合唱《Endless Love》一鳴驚人，除咗被雷頌德大讚唱功，更被一眾網民直言係「被低估嘅歌手」，當年翻唱謝安琪《囍帖街》亦被讚超越原唱；2015年官恩娜與法籍老公結婚誕下一仔一女後淡出娛樂圈，僅間中於社交平台分享照片。日前，官恩娜就驚喜現身於謝安琪IG限時動態，引起熱議。

謝安琪於IG限時動態上載與張繼聰及官恩娜嘅3人合照，並寫道：「互相吹噓協會會員，靚到爆燈官恩娜」；官恩娜亦有轉載合照，表示好開心見到謝安琪和張繼聰，感覺已經8年以上冇見。唔少網民都將焦點落予46歲謝安琪和44歲官恩娜嘅凍齡美貌，官恩娜更被激讚無走過樣咁濟：「44歲無走過樣」、「官恩娜正好多」、「雖然應該有用filter，但以生過bb嘅女人嚟計真係keep得好好，無論身材定樣貌」、「官恩娜生咗兩件都仲咁正，個樣同出道時無乜分別，皮膚身材都無走樣，keep得好好」、「官恩娜老左仲正過以前」、「兩個加埋啱啱好90歲，加埋細十幾年我都信」、「點解官恩娜仲咁後生」、「如果冇p 過，佢keep到好似名媛日日食補品既level咁」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈