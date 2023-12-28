熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 肺炎支原體 YOHO WEST 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-28 22:15:32

宣布舉行《Luck Inside 7 Doors》世巡 Dreamcatcher明年2月歐洲多國開唱

分享：
生活

以獨特概念和搖滾風格聞名於世的Dreamcatcher。

以獨特的概念和搖滾風格聞名的韓國女子組合Dreamcatcher，剛宣布明年舉行《Luck Inside 7 Doors》世界巡迴演唱會，這次音樂會是她們首次在歐洲舉行演出，因此她們將走遍歐洲多個國家，包括西班牙、波蘭、英國、德國和法國等地，對於那些熱愛Dreamcatcher音樂的歐洲fans來說，無疑是一個令人興奮的消息。

生活

Dreamcatcher終於宣布世巡資訊。

Dreamcatcher的音樂，有著動感的節奏和令人著迷的旋律，她們的歌聲充滿了力量和情感，歌詞深入人心，而且往往表達出對夢想的堅持、克服的困難與掙扎，總帶給聽眾無窮共鳴。而樂迷在這次《Luck Inside 7 Doors》巡演中，不僅欣賞到她們精湛的表演，更可與偶像近距離互動。Dreamcatcher的演唱會，以高能量的舞台表演、強烈視覺效果，和令人著迷的概念為特色，她們將為歐洲樂迷帶來了一場難以忘懷的音樂饗宴。

生活

Dreamcatcher的音樂愈來愈成熟，樂迷期待著他們在巡演中呈現精彩的演出，和令人驚艷的舞台效果。

根據已發布的消息，演唱會首站會在明年2月17日於西班牙巴塞隆拿的Sant Jordi Club舉行，門票將於1月8日下午3時開始發售，因此fans需要密切關注官方渠道，以獲取最新門票資訊和購票方式。由於Dreamcatcher的人氣和影響力日益增長，門票可能會在短時間內售罄，因此掌握準確售票時間，並及時購票是非常重要的。無論是Dreamcatcher的老fans，還是新近接觸她們的音樂說，這次《Luck Inside 7 Doors》演唱會，將是一個令人難以忘懷的音樂盛宴。

生活

《Luck Inside 7 Doors》世巡海報。

生活 生活
DreamCatcher
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
相關新聞
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受