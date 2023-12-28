宣布舉行《Luck Inside 7 Doors》世巡 Dreamcatcher明年2月歐洲多國開唱

以獨特的概念和搖滾風格聞名的韓國女子組合Dreamcatcher，剛宣布明年舉行《Luck Inside 7 Doors》世界巡迴演唱會，這次音樂會是她們首次在歐洲舉行演出，因此她們將走遍歐洲多個國家，包括西班牙、波蘭、英國、德國和法國等地，對於那些熱愛Dreamcatcher音樂的歐洲fans來說，無疑是一個令人興奮的消息。

Dreamcatcher的音樂，有著動感的節奏和令人著迷的旋律，她們的歌聲充滿了力量和情感，歌詞深入人心，而且往往表達出對夢想的堅持、克服的困難與掙扎，總帶給聽眾無窮共鳴。而樂迷在這次《Luck Inside 7 Doors》巡演中，不僅欣賞到她們精湛的表演，更可與偶像近距離互動。Dreamcatcher的演唱會，以高能量的舞台表演、強烈視覺效果，和令人著迷的概念為特色，她們將為歐洲樂迷帶來了一場難以忘懷的音樂饗宴。

根據已發布的消息，演唱會首站會在明年2月17日於西班牙巴塞隆拿的Sant Jordi Club舉行，門票將於1月8日下午3時開始發售，因此fans需要密切關注官方渠道，以獲取最新門票資訊和購票方式。由於Dreamcatcher的人氣和影響力日益增長，門票可能會在短時間內售罄，因此掌握準確售票時間，並及時購票是非常重要的。無論是Dreamcatcher的老fans，還是新近接觸她們的音樂說，這次《Luck Inside 7 Doors》演唱會，將是一個令人難以忘懷的音樂盛宴。