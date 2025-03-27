宣萱指歌手拍TVB劇地位比較高：待遇會有少少唔同

宣萱今日（27日）與《黑白大廚》名廚Edward Lee出席揭幕活動，她接受訪問回應古天樂較早前公開表示香港電影市道差，鼓勵同行減片酬，她回應：「咁我又冇聽過，可能我比較少拍電影，都係拍電視劇比較多，咁我覺得現在嘅階段最緊要拍一啲自己好鍾意做嘅嘢，覺得舒服合理嘅價錢去接。」

唔介意《巨塔之后》是否黃金檔期播出

講到有份主演的TVB電視劇集《巨塔之后》即將會在今年播出，她說：「都好期待，因為拍嗰陣都好辛苦，好辛苦係因為好多對白，今次真係喺醫院裏面拍，我都學識咗好多嘢。」她透露有一段時間感覺自己有點失憶：「我冇乜記性，唔知係咪因為疫情嗰幾年坐咗喺屋企，所以個腦比較少用。」有消息指《巨塔之后》原定今年三月會播出，她則回應：「唔知道，其實我好隨緣，覺得冇乜所謂，因為每一個戲都有屬於嗰套戲嘅運，所以幾時出又真係冇乜所謂，總之嗰套戲推出我哋就會盡力做宣傳，希望觀眾會鍾意套劇，就唔會理係咪黃金檔期。」被問到在劇中會與鍾鎮濤有對手戲，她表示：「我哋去咗布拉格，所以好開心，我哋仲可以順便去玩埋。」