宣萱聞《尋秦記》上畫有期一身鬆晒 自爆睇過初剪版問古天樂係咪失憶

宣萱今日到中環出席新車發布會，她在活動上提到揸車時會唱歌，所以會很注重車的音響設施。她稱原本昨日(28日)入場睇林峯演唱會，但奈何為了熟讀活動內容，只好忍痛缺席。她說︰「我本來去㗎！我專登係睇嗰場，因為我知係古仔做嘉賓，梗係想聽佢唱歌啦，好少聽到！但係有好多稿要讀，做嘢緊要！」她指對上一次聽古天樂唱歌，已經是出席他的生日會，和他一齊在台上唱歌。
讚古天樂無戴耳機唱歌好勁
談到古天樂在林峯個唱上的表現，宣萱指他的賣點不是歌喉而是出現，只要他出現便會令大家很開心，「佢無戴耳機，咁大個場又冇耳機，作為一個專業歌手都有困難。我唔會係聽佢唱歌，作為觀眾見到佢出現已經好開心，佢又著到Cap A咁，好佩服佢個身型一直KEEP到咁好，佢話靠飲水KEEP住身型。肚餓都係飲水，我真係做唔到。佢要做嗰樣嘢一定做到，佢毅力係好勁。」
《尋秦記》上映有期好開心
提到《尋秦記》落實元旦上映，她表示好開心，並稱之前有收到上映日子，但始終日子會經常變，當聽到古天樂宣布時，我真係鬆晒，啲人終於唔使問我！問咗我幾年！就連屋企人都問我，我每年都係話希望今年啦！佢終於解答晒所有人疑問。」
問到她有沒有看過《尋秦記》的影片，她表示在拍攝期間看過一個粗略剪接初版，「我哋一齊開工，佢話你睇下啦，但斷下斷下咁。(佢話你無睇過！)下？佢失憶呀？佢唔記得俾我睇過！哈哈！佢好多嘢做啦，好多年前啦！」
自留檔期宣傳《尋秦記》
她坦言很想跟林峯、古天樂一齊食飯，奈何大家很難夾時間，「阿峯都好唔得閒，有時都想三個出去食，傾下偈。(宣傳嗰時食？)又唔係嗰種食飯。」她稱如到時電影上映，又沒有撞到開劇，一定會出席宣傳，但那個時間又撞正滑雪時間，令她非常糾結，希望可以做到工作與玩樂並行。
讚《刑偵12》拍攝手法超新鮮
早前林保怡爆宣萱有追看《刑偵12》，宣萱表示因為要追看自己主演的《執法者們》，所以《刑偵12》是斷斷續續睇，並稱自己在拍《巨塔之后》時，也看過有關片段，她坦言很羨慕林保怡可以拍到《刑偵12》，因為劇本及拍攝手法都超新鮮，並希望可以再跟鍾澍佳合作。
對於她主演的《執法者們》在內地大受歡迎，但日前劇組一眾成員以OK手勢拍照示意點擊率有3億，獨欠宣萱，她稱因為劇組著她拍照時，自己沒有化妝，自己希望可以靚靚示人，奈何劇組等不切。她稱近日忙於健身，稍後將飛到巴黎支持莫可欣女兒參加馬術比賽，順道去旅行。