宣萱聞《尋秦記》上畫有期一身鬆晒 自爆睇過初剪版問古天樂係咪失憶

宣萱今日到中環出席新車發布會，她在活動上提到揸車時會唱歌，所以會很注重車的音響設施。她稱原本昨日(28日)入場睇林峯演唱會，但奈何為了熟讀活動內容，只好忍痛缺席。她說︰「我本來去㗎！我專登係睇嗰場，因為我知係古仔做嘉賓，梗係想聽佢唱歌啦，好少聽到！但係有好多稿要讀，做嘢緊要！」她指對上一次聽古天樂唱歌，已經是出席他的生日會，和他一齊在台上唱歌。

談到古天樂在林峯個唱上的表現，宣萱指他的賣點不是歌喉而是出現，只要他出現便會令大家很開心，「佢無戴耳機，咁大個場又冇耳機，作為一個專業歌手都有困難。我唔會係聽佢唱歌，作為觀眾見到佢出現已經好開心，佢又著到Cap A咁，好佩服佢個身型一直KEEP到咁好，佢話靠飲水KEEP住身型。肚餓都係飲水，我真係做唔到。佢要做嗰樣嘢一定做到，佢毅力係好勁。」

《尋秦記》上映有期好開心

提到《尋秦記》落實元旦上映，她表示好開心，並稱之前有收到上映日子，但始終日子會經常變，當聽到古天樂宣布時，我真係鬆晒，啲人終於唔使問我！問咗我幾年！就連屋企人都問我，我每年都係話希望今年啦！佢終於解答晒所有人疑問。」

問到她有沒有看過《尋秦記》的影片，她表示在拍攝期間看過一個粗略剪接初版，「我哋一齊開工，佢話你睇下啦，但斷下斷下咁。(佢話你無睇過！)下？佢失憶呀？佢唔記得俾我睇過！哈哈！佢好多嘢做啦，好多年前啦！」

自留檔期宣傳 《尋秦記》

她坦言很想跟林峯、古天樂一齊食飯，奈何大家很難夾時間，「阿峯都好唔得閒，有時都想三個出去食，傾下偈。(宣傳嗰時食？)又唔係嗰種食飯。」她稱如到時電影上映，又沒有撞到開劇，一定會出席宣傳，但那個時間又撞正滑雪時間，令她非常糾結，希望可以做到工作與玩樂並行。