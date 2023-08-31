宮崎駿新作公布香港片名 《蒼鷺與少年》暫定12月上映

日本動畫大師宮崎駿最新作品《蒼鷺與少年》（日：君たちはどう生きるか／英：The Boy and the Heron），早前在日本公映後大收旺場，近日獲選為第71屆多倫多國際電影節（Toronto International Film Festival）開幕電影，將於9月7日於盛會上放映，戲票亦火速售罄。這是多倫多國際電影節首次以日本片作為開幕電影，也是歷屆開幕電影之中首部動畫作品，足見宮崎駿在影壇上的重要地位。

宮崎駿雖然年屆82歲，但仍然堅持創作，耗時長達7年製作最新電影《蒼鷺與少年》暫定12月在港正式上映。即使電影由製作到上映一直保持神秘、「零宣傳」，然而憑觀眾對宮崎駿新作的熱烈期待，電影於日本創出驕人成績，開出吉卜力工作室成立以來最高的首周末票房，超越《千與千尋》同期紀錄。該片於7月14日上映至今（截至8月30日），在日本累積逾75億日圓票房，這亦是吉卜力工作室首設IMAX播放版本，超越《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》創下了日本IMAX首周票房的歷史紀錄。

《蒼鷺與少年》講述日本二戰時期，少年「真人」被神秘蒼鷺引導至魔幻世界，展開一場奇幻歷險。新作不僅貫徹宮崎駿作品的奇幻畫風及劇情，製作班底同樣讓人眼前一亮，配音陣容雲集矚目新人山時聰真、影帝菅田將暉、紅星木村拓哉、柴咲幸、Aimyon（愛繆）、木村佳乃、國村隼、小林薰等，電影配樂由宮崎駿多年合作夥伴久石讓編作，而主題曲《地球儀》由當紅歌手米津玄師包辦，集合日本最強實力陣容。