宮崎駿最後作品《你想活出怎樣的人生》4日21億票房 破《千與千尋》紀錄

日本動畫大師宮崎駿復出作亦是最後作品《你想活出怎樣的人生》於日本開畫4日，暫有135萬人次觀看，票房逾21.5億日圓，打破2001年神作《千與千尋》上映4日的紀錄。據日媒ORICON報道，如將2013年的《風起了》比較，《你想活出》的4日票房超過《風起了》150%。現時，日本有441間戲院上映《你想活出》，上映前沒有公布故事內容，也沒有釋出預告片。吉卜力工作室主理人鈴木敏夫表示：「我們想做出罕見的宣傳方式，所以僅公布聲演名單及主題曲。」

給孫仔傳話 宮崎駿多次表示退休，但一次又一次復出，年屆82的他再推《你想活出》，鈴木敏夫解釋：「這部電影是宮崎駿為孫仔製作的。通過這片，他想告訴孫仔，爺爺即將要到另一世界了，所以留下這片給孫仔。」電影改編作家吉野源三郎的同名小說，他從10歲讀到70歲，是一本影響宮崎駿一生的小說。他的自傳曾提及，小說探討「人之所以為人的價值」，觸發他思考未來的世界。宮崎駿表示：「小說傳達的訊息，就是無論處於多麼困難或殘酷的時代，都要活得像個人。」