宮崎駿真引退作品《你想活出怎樣的人生》只出海報做宣傳 預告片都冇！

宮崎駿全新力作《你想活出怎樣的人生》落實明年7月14日開畫。

《你想活出怎樣的人生》改編自1937年吉野三郎同名小說，對宮崎駿影響深遠，在其自傳中就有提及《你》啟發佢思考社會、未來世界以及人嘅價值等等。故事講述主人翁15歲少年本田潤一與其叔叔面對貧困、於艱苦環境下成長嘅經歷。

日本動畫大師宮崎駿已屆82歲高齡，佢曾經於2013年完成《風起了》後宣布退休，不過事隔4年又宣布製作新作品《你想活出怎樣的人生》。根據大師多年拍檔鈴木敏夫喺訪問透露，《你》係宮崎駿特別為孫子製造，希望留俾後人嘅作品。

電影自上年年底推出電影海報後，就再無任何宣傳做過，連預告片都無！鈴木敏夫接受《文藝春秋》訪問時表示，吉卜力工作室以往為吸引觀眾入場而製作多款宣傳物料，同樣模式試過多次，今次決定採用新宣傳手法。佢仲以荷里活電影為例，指對方推出多個版本預告片，變相透露太多，令觀眾失去期望甚至入場意欲。

自1984年《風之谷》開始同宮崎駿合作多年嘅鈴木敏夫更透露，《你》初版海報首次獲得大師勁讚！少有嘅肯定更加確信鈴木敏夫嘅想法，決定只用海報進行宣傳，連故事情節、人物角色同配音陣容一概欠奉。

參考另一動畫電影《男兒當入樽》（The First Slam Dunk）宣傳同樣低調，不過單靠角色海報已經足以吸引大批粉絲入場！低調玩法對《你想活出怎樣的人生》同樣適合，因為吉卜力工作室多年來佳作不斷，出品必屬佳品，宣傳、市場營銷只係錦上添花。

鈴木敏夫表示《你想活出怎樣的人生》唔會落電視廣告、無預告片連傳統報紙廣告都唔會有，以一紙海報完成宣傳計劃，佢認為接近無為嘅做法亦係觀眾樂見嘅。

確實隨住社交媒體嘅發展，秒秒鐘都被資訊轟炸，留白，安靜思考嘅空間不知不覺被佔據。極簡嘅宣傳可能係最有力嘅宣傳。《你想活出怎樣的人生》將於日本7月14日上映。

原文刊登於 電影LOL