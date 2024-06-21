家族榮耀之繼承者大結局｜黃浩然暖男角色成功彈出 網民一面倒支持佘詩曼棄「峯」投「然」

《家族榮耀之繼承者》，今晚（21）八點半翡翠台播出大結局。劇集開播至今，佘詩曼角色情歸何處一直是網民焦點，雖然阿佘與林峯第六度組CP引爆不少網民期待值及集體回憶，但由於高浚（林峯）人設太令人失望、曾背叛Charlotte（阿佘角色）出軌；再加上高浚對手黃浩然的角色是「完美高富帥」，不但溫文爾雅、對Charlotte柔情似水，就連在事業上亦是全力支持Charlotte衝刺，更險些與媽咪（程可為飾）爆發矛盾。

Rio（黃浩然飾）即「以身擋車」英雄救美，與Brian一起重傷昏迷送院，幸好最終甦醒。Rio昨晚在醫院醒來一幕，更是令其人氣再度飆升。他醒來第一件事即對著Charlotte說：「我醒番見唔到Charlotte你，不知幾擔心。依家睇清楚，放心晒」，結果惹來Charlotte心痛責備，Rio即深情回應：「嗰陣我淨係諗住，絕對唔可以畀你有事。」

Rio這種凡事都將Charlotte放在第一位的設定，令網民一面倒棄「峯」投「然」，並笑言Rio是黃浩然從演以來最好的一個角色，網民留言：「很有魅力，很有分寸，超好的男人」、「Rio比高浚好800倍」、「素養人品高下立見」、「感覺不能當飯吃」、「Rio皓兒最配」、「有利益存在但一點都不缺真心」、「很紳士處處為女主著想」、「這麼好的Rio找不到理由不選」。